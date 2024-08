Bomba in Formula 1: Hamilton ancora alla Mercedes

Una clamorosa rivelazione ha scosso il paddock: Lewis Hamilton ancora in Mercedes, ecco il pazzesco scenario che è venuto a galla

Ancora pochi mesi e Lewis Hamilton finirà per vedere esaurito il suo contratto con la Mercedes. Momenti che il sette volte campione del mondo proverà a godersi il più possibile, visto il legame instaurato negli anni con la scuderia di Brackley. Il suo futuro, lo si sa già da un pò, si chiama Ferrari.

Un scelta discussa e discutibile, che ha di certo sconvolto il mondo dei motori. Hamilton si vestirà di rosso a 40 anni, una sfida anche con se stesso, con la voglia di tornare a vincere conquistando l’ottavo titolo mondiale in carriera e diventando il pilota più vincente della storia. Più anche di Michael Schumacher che a Maranello è un’entità intoccabile, ineguagliabile.

Recentemente Hamilton, grazie anche agli evidenti miglioramenti della Mercedes derivanti dagli ultimi upgrades apportati alla vettura, è tornato pure a vincere e a convincere. Silverstone è casa sua, si sa, ed il nono successo in carriera (record assoluto su un solo circuito in F1) parla chiaro. Anche a Spa Lewis si è distinto, pur chiudendo secondo: la squalifica del compagno di scuderia George Russell gli ha steso il tappeto rosso per la sua seconda vittoria stagionale.

Hamilton-Mercedes, annuncio choc: “Poteva restare”

Ma sotto la lente d’ingrandimento era e rimane il suo futuro alla Ferrari, con delle recenti dichiarazioni che hanno scosso tutto ciò che ruota intorno a Lewis Hamilton. L’ipotesi di una permanenza in Mercedes, qualcosa di incredibile: a parlarne è stato Andrew Shovlin, il direttore tecnico della Mercedes che ha rivelato dettagli decisamente interessanti sulla partenza di Hamilton.

Per l’inglese lasciare la squadra della Stella sarebbe stato decisamente più complicato se avesse continuato ad inanellare vittorie, come accaduto in passato. Ed invece la profonda crisi vissuta da un pò in casa Mercedes non ha fatto altro che aprire le porte ad un divorzio inevitabile: Lewis è sempre stato un pilota ambizioso, amante di grossi stimoli e sfide. E proprio quello rappresentato dalla Ferrari è stato un incentivo non da poco, non legato alle pur considerevoli cifre che hanno deciso di concedergli da Maranello. “Credo che se avessimo continuato a vincere campionati per Lewis sarebbe stato difficile lasciare la Mercedes“, le parole di Shovlin riportate da ‘Racing365’ nelle scorse ore.

“Penso che le sue motivazioni più rivelanti non siano per forza legate alle prestazioni della vettura, vuole scrivere un nuovo capitolo della sua carriera dopo quello di enorme successo con Mercedes“. Shovlin ha poi concluso così il suo pensiero: “Se avessimo dominato un campionato credo che difficilmente sarebbe andato via. Vuole un’altra squadra e sfida nella sua carriera, penso che quando si decide di fare una cosa è complicato convincere del contrario”.