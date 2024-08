Effetto domino Valentino Rossi: ecco l’erede di Marquez

Con una decisione importante Valentino Rossi ha scatenato un effetto domino in MotoGP: scelto l’erede di Marquez

Mai come in questi mesi il mercato piloti è stato al centro dell’attenzione dei media e degli appassionati di MotoGP. Tra sorprese e conferme, i team stanno cercando di costruire squadre vincenti, in grado di competere con una Ducati ufficiale che si presenterà ai nastri di partenza con due super piloti come Pecco Bagnaia e Marc Marquez. E a proposito dello spagnolo, in queste ore è emerso il nome del suo possibile erede. Un profilo ‘mandato’ da Valentino Rossi.

Stando a quanto riferito dalla stampa specializzata spagnola, il deus ex machina di tutti i movimenti dei piloti in questa stagione di MotoGP sarebbe stato proprio Valentino Rossi. Direttamente o indirettamente, l’ex fuoriclasse di MotoGP, con le sue decisioni ,avrebbe infatti inciso anche su quei movimenti che apparentemente sembrano molto distanti dal suo VR46 Racing Team.

Con il più classico effetto domino, le scelte dei suoi piloti che avranno la responsabilità di guidare le sue moto nella prossima stagione potrebbero aver inciso in maniera molto importante anche sulle dinamiche di mercato di altre scuderie.

Valentino Rossi “decisivo” per l’erede di Marquez

Se il team factory Ducati è ormai già pronto da diverse settimane, con Bagnaia e Marc Marquez pronti a fare scintille, il VR46 Racing Team solo negli ultimi giorni ha sciolto le riserve. Sappiamo infatti che Rossi e Uccio hanno continuato a dare fiducia a Fabio Di Giannantonio e che hanno voluto affiancargli una loro vecchia conoscenza, un pilota italiano nato e cresciuto proprio nell’Academy di Valentino Rossi.

Il prescelto è stato Franco Morbidelli, nonostante una stagione fin qui non esaltante in sella alla seconda moto del team Pramac Racing. Mentre Jorge Martin sta volando, lottando testa a testa con Pecco per la vittoria del titolo, Morbidelli è infatti solo dodicesimo nel Mondiale, posizione frutto di risultati non proprio esaltanti ma che non hanno frenato la sua ‘promozione’.

Resta a questo punto da trovare il nome giusto per raccogliere l’eredità di Marc Marquez nel team Gresini, accanto al fratello Alex, confermato invece al suo posto. Il nome più caldo, a riguardo, continua a essere quello di Fermin Aldeguer, costretto però a correre con una moto non ufficiale.

L’arrivo di Morbidelli nel VR46 non lascerebbe altra scelta al Gresini Racing che punterà quindi tutto su Aldeguer senza potergli però garantire quella nuova Ducati che, fino a poco tempo fa, sembrava essere stata promessa al pilota murciano, classe 2005. Un domino che sembra quindi frenare le sue ambizione, anche se sul talento di Aldeguer sono in molti a scommettere. E’ probabile che la prossima stagione in Gresini possa essere solo un momento di passaggio per poter testare ancora il suo potenziale in vista di un ulteriore salto di qualità.