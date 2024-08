NBA, annuncio choc: “Curry, LeBron e Durant insieme”

Clamoroso annuncio in NBA, tifosi e appassionati increduli: Curry, LeBron e Durant insieme, cosa sta succedendo

Avere i migliori giocatori al mondo all’interno della propria squadra è il sogno di ogni tifoso. Un sogno che spesso è destinato a rimanere tale, a meno che non ti chiami Florentino Perez e guidi il club di calcio più potente del pianeta. Nel mondo del basket, però, raramente i migliori hanno potuto giocare per la stessa franchigia. L’annuncio degli ultimi giorni ha quindi del clamoroso: per la prima volta LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, la triade di fenomeni di quest’era cestistica, potrebbero ritrovarsi a giocare insieme, e non in Nazionale.

Una pista suggestiva, un’opzione reale oppure una mera illusione di fine estate? Probabilmente più la terza. La sensazione è che si tratti di una suggestione frutto di quello straordinario oro olimpico vinto a Parigi dal nuovo Dream Team degli USA, guidato proprio dai tre fenomeni in questione.

Eppure c’è chi questa mera illusione, questo sogno che potremmo facilmente definire folle, vuole continuare a cullarla, indicando addirittura quale potrebbe essere la franchigia in grado di poter riunire, per la prima volta nella storia, i tre migliori giocatori di basket attualmente in attività.

NBA, annuncio clamoroso: LeBron con Durant e Curry, cosa sta succedendo

A parlare apertamente di questa ipotesi immaginifica è stato un grande ex campione, Gilbert Arenas, uno dei play più forti della sua generazione, leggenda vivente dei Wizards di Washington. Per Agent Zero esistono infatti delle squadre che sarebbero perfette per mettere insieme LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry.

Due di queste militano nella Western Conference, e si tratta ovviamente dei Golden State Warriors di cui Curry è l’assoluta bandiera e dei Los Angeles Lakers di LeBron. Due compagini importanti, già in grado di far sognare i tifosi, ma potenzialmente capaci di trasformare in realtà quella che oggi appare una meravigliosa follia.

C’è però una franchigia che, ancora più delle due squadre californiane, per Arenas rappresenterebbe la casa ideale per i tre fuoriclasse. Ed è una franchigia che nella storia non si è fatta certo apprezzare per la propria capacità di arrivare alla vittoria, visto che non riesce ad arricchire la bacheca addirittura dagli anni Settanta.

Il riferimento è ai Knicks di New York. Spiega infatti Arenas: “Fossi in loro sfiderei la storia e andrei a New York a vincere il titolo. Posso garantirvi che, per quanto se ne dica, nella Grande Mela i tifosi impazzirebbero per loro“. Un’ipotesi peregrina ma non impossibile, almeno potenzialmente. James potrebbe infatti approdare ai Knicks con la clausola Player Option, mentre Curry e Durant, con un contratto in scadenza alla fine della stagione 2025/26, potrebbero essere tentati di chiudere la carriera con un’ultima grande avventura insieme.

Sogno o realtà? Al momento, bisogna ammetterlo, sembra una fantasia destinata a rimanere tale. A meno che non nasca davvero, entro pochi anni, quella nuova franchigia di Las Vegas di cui si vocifera nelle ultime settimane. Perché solo nella città in cui tutto è possibile un’ipotesi del genere finirebbe addirittura per non essere nemmeno una sorpresa.