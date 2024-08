Juventus, ufficiale l’arrivo di Kalulu dal Milan

Dopo aver espletato i riti del caso, visite mediche e firma del contratto, Pierre Kalulu è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore francese classe 2000 arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Milan.

Una trattativa andata in porto per volontà e con l’aiuto prezioso di mister Thiago Motta che ha voluto fortemente il difensore. Statistiche alla mano, Kalulu è un giocatore molto simile a Jean-Clair Todibo. Il centrale ex Nizza che il West Ham ha soffiato alla Juventus nelle scorse settimane.

Il comunicato del passaggio di Kalulu alla Juventus

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AC Milan per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa a fronte di un corrispettivo di € 3,3 milioni, pagabili in due esercizi.

L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 14 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.