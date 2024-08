Roma, intesa Soulé-Dovbyk. De Rossi guarda oltre Dybala?

La Serie A della Roma è iniziata al rallentatore con uno striminzito 0-0 in casa del Cagliari che non ha portato il sorriso a Daniele De Rossi: “Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, prima dell’intervallo facevamo fatica a ripartire e con un campo secchissimo ho chiesto ai ragazzi di giocare meno con la palla a terra e più in verticale. Nella ripresa ho visto cose migliori, decisamente”.

I giallorossi hanno faticato a creare occasioni nitide da gol, è servito un lampo di Dybala per fornire a Dovbyk la possibilità di colpire con la testa, centrando la traversa. Sembra che il tecnico dei giallorossi stia guardando oltre la Joya, registrando la consistenza tecnica di Soulé e l’intesa con il centravanti ucraino arrivato dal Girona. Mercato ancora in ballo, il futuro della Joya può scriversi nei prossimi giorni.