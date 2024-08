FOTO – Logan Costa al Villarreal: la nota ufficiale

Niente Bologna: Logan Costa si trasferisce al Villarreal. Di seguito la nota ufficiale. Nell’immagine in evidenza il giocatore con il suo agente Karim Debaa (fonte Lorenzo Lepore).

“Il Villarreal CF e il Tolosa FC hanno raggiunto un accordo di trasferimento per Logan Costa, che giocherà per i gialloneri per le prossime sei stagioni, fino al giugno 2030. Logan Evans Costa (Saint-Denis, Francia, 01/04/2001) è un difensore centrale giovane, possente e forte. Si distingue per la sua forza, la sua capacità di vincere i duelli difensivi e la sua potenza in aria. Costa approda nella LALIGA EA Sports dopo una notevole esperienza nel calcio francese, dove ha giocato per il Toulouse FC e il Le Mans FC. A Tolosa è diventato uno dei migliori centrali della Ligue 1. Qui ha giocato un totale di 58 partite e segnato 4 gol. Nonostante la giovane età, il nuovo difensore di Groguet è un giocatore internazionale di Capo Verde, con cui ha giocato un totale di 19 partite. A livello giovanile, ha giocato per le squadre francesi U-17 e U-16. Benvenuto al Sottomarino, Logan!”.