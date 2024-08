L’annuncio sconvolge la Formula 1: classifica ribaltata

Un annuncio che spazza via ogni dubbio: le gerarchie in Formula 1 sono cambiate, adesso i tifosi possono davvero esultare

Sembra proprio che la Formula 1 sia destinata a vivere una delle sue fasi più seguite e spettacolari degli ultimi anni. Merito, senz’altro, dell’enorme talento che c’è nel paddock da qualche stagione a questa parte. Diversi i piloti in grado di dare spettacolo e puntare al vertice.

Max Verstappen su tutti che, nell’ultimo triennio, si è portato a casa per tre volte il Mondiale piloti e che pure quest’anno sembra possa essere il favorito per il quarto successo iridato. Ad ogni modo rispetto al recente passato il campione olandese ha sicuramente fatto più fatica: i motivi sono essenzialmente due. La RB20 non è una vettura perfetta, anzi. Negli ultimi tempi sembra che la Red Bull abbia fatto qualche passo indietro in termini prestazionali per garantire maggiore affidabilità. Allo stesso modo la concorrenza si è data da fare.

Prima la Ferrari, poi finita nel baratro a causa di aggiornamenti tutt’altro che fortunati alla SF-24. Poi McLaren ed infine Mercedes, sono riuscite non solo ad agguantare le prestazioni della vettura della Scuderia di Milton Keynes ma anche clamorosamente a superarle. E spesso e volentieri sono arrivati dei successi importanti che hanno riaperto la lotta al mondiale piloti e a quello costruttori. A tal proposito la classifica rischia di essere ribaltata ulteriormente: l’annuncio arrivato nelle scorse ore ha lasciato di sasso i tifosi.

Verstappen, attento: “Siamo da mondiale”

Dopo la lunga sosta estiva la Formula 1 torna a prendersi la scena con il ritorno in occasione del GP d’Olanda di scena a Zandvoort, a casa di Max Verstappen. A tal proposito c’è un team su tutti pronto a mettersi in mostra e a cercare di battere, come già accaduto nel recente passato.

La McLaren fa sul serio, è al momento la vettura più veloce e affidabile del paddock insieme alla Mercedes e col talento di Norris e Piastri può davvero puntare a spaventare Verstappen. “Sta andando tutto nella giusta direzione, è il momento migliore. C’è un rapporto solido con azionisti e sponsor, il team si è fuso con i piloti raggiungendo un livello altissimo. Abbiamo grandi risorse ed un enorme sostegno dei tifosi”, le parole del CEO Zak Brown che suona la carica ed è pronto a scommettere su Norris e Piastri per l’imminente weekend in Olanda.

Ai microfoni di ‘Motorsport’ Brown è parso entusiasta e assai fiducioso per il prosieguo del mondiale che ha visto la McLaren registrare uno sprint importante al vertice della Formula 1. “Il nostro Team Principal Andrea Stella pensa che siamo da Mondiale, mi piace che questa atmosfera sia all’altezza del titolo di campioni del mondo”. La conclusione del 53enne americano è arrivata successivamente. “Ora possiamo arrivare in pista in ogni weekend per vincere, ne siamo consapevoli”. Una forza che evidentemente regala grande eccitazione ed aspettative alte ad ogni gran premio.