Lazio, dall’importanza di Castellanos all’inserimento dei nuovi: mister Baroni non ha dubbi

L’allenatore della Lazio, Marco Baroni, durante la conferenza stampa pre-gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, sulla squadra in vista della trasferta di domani contro l’Udinese.

“Castellanos? Per me è un giocatore forte, deve giocare con ferocia e lo sa, lo fa. Lavora molto bene per la squadra, credo che nell’ultima partita il gol è stato cercato, ha portato lui a sbagliare l’avversario con la pressione. È stato nel match, ha avuto altre occasioni. C’è tanto lavoro da fare davanti e lui è desideroso di farlo, si fa gol solo con la ferocia ormai”.

“Dele-Bashiru? Non ho forzato il suo inserimento, il ragazzo va costruito. Ha potenzialità fisiche e tecniche importanti, va costruito perché viene da un calcio diverso, da un modi di allenarsi diverso. Bisogna dargli fiducia, questo sì. Negli allenamenti ho visto una crescita importante nell’applicazione, nella ricerca di fare ciò che gli ho chiesto”.