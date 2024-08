L’incidente è stato mortale: mondo dello sport in lutto

Un terribile incidente ha causato la morte di un protagonista del motorsport. Mondo dello sport in lutto per la tragedia

Una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Un terribile incidente ha causato la morte di uno dei protagonisti del motorsport. La tragedia è avvenuta in Abruzzo e ha scosso tutti per le dinamiche del fatto.

Gli appassionati ed i colleghi sono rimasti completamente sotto shock dopoché hanno appreso la drammatica notizia della morte di Luca Persiani. Il 40enne ha perso la vita per un incidente accaduto in una località montana nei pressi del comune di Scanno,in Abruzzo.

Secondo quanto riportato dai media locali, Persiani si trovava all’interno di una Jeep Wrangler che è precipitata in un burrone in seguito a una manovra. L’impatto è stato fatale a Persiani che ha avuto comunque la prontezza di far scendere dall’auto una donna che era in sua compagnia.

Motorsport in lutto, addio a Luca Persiani: terribile incidente

Secondo quanto raccolto da alcune testimonianze pare che l’uomo volesse intraprendere una escursione sul Monte Genzana. Purtroppo, però, non ha fatto i conti con il meteo, in particolar modo la fitta nebbia, che ha contribuito ulteriormente alla dinamica dell’incidente.

Gli inquirenti hanno interrogato la ragazza che era con Persani, ancora sotto shock per quanto accaduto. Pare che i due abbiano perso il senso dell’orientamento per via della scarsa sensibilità. Dopo aver imboccato un sentiero sbagliato la situazione è andata sempre di più a peggiorare e vettura ha iniziato a scendere un ripido pendio e scosceso.

Intuendo il pericolo imminente, Persani ha fatto scendere la ragazza dalla vettura, subentrando lui alla guida. Poi una manovra sbagliata, mentre risaliva il pendio, ha reso difficile il controllo del veicolo che, a causa della conformazione del terreno, è scivolato in un burrone, precipitando per centinaia di metri. Per Persani non c’è stato nulla da fare. Il 40enne è morto sul colpo. La salma è stata recuperata l’indomani dai soccorritori e trasferita all’ospedale di Sulmona.

Luca Persani era originario di Albano Laziale, comune della provincia di Roma. Pilota di Formula 3000, ha gareggiato nella International Formula Master e nella Eurocup Formula Renault 2.0. Attualmente lavorava negli Usa. E’ stato anche coach della pilota Vittoria “Vicky” Piria. Quest’ultima commenta la Formula 1 su Sky Sport e ha ricordato Persani con un post su Instagram.