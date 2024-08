Primo regalo per Hamilton: ecco la nuova Ferrari

Arrivano già le prime note positive in casa Ferrari per il prossimo pilota della rossa Lewis Hamilton, che passerà a Maranello dal 2025

Nel mese di febbraio scorso il mondo della Formula 1 è stato letteralmente sconvolto dalla notizia improvvisa lanciata dalla Ferrari. Ovvero l’ingaggio, a partire da gennaio 2025, di Lewis Hamilton come nuovo pilota della Rossa. Un colpo di scena che a Maranello hanno voluto preparare e annunciare in anticipo, puntando tutto sul 39enne britannico.

Hamilton ha vinto in carriera ben sette titoli mondiali, anche se negli ultimi tempi in molti avevano nutrito dubbi sulla competitività e sulla voglia di primeggiare dell’inglese. Sir Lewis però ha risposto su pista, tornando a vincere due gran premi stagionali, prima a Silverstone e poi a Spa, dimostrando di essere ancora uno degli uomini da battere della F1.

C’è grande attesa e curiosità per l’arrivo di Hamilton in Ferrari, visto che duetterà con Charles Leclerc componendo uno dei team più intriganti e meglio assortiti del Circus. L’inglese prenderà il posto di Carlos Sainz, che è in scadenza di contratto con il team italiano e dovrebbe ripartire dall’offerta della Williams.

La Ferrari accelera per Hamilton: pronto il prototipo per il 2025

Oltre all’attesa, c’è bisogno di lavoro e potenziamenti in casa Ferrari per quanto riguarda le monoposto della prossima stagione. La Rossa è in miglioramento, ma urge ancora qualcosa di nuovo per competere realmente con Red Bull e McLaren, le due scuderie ad oggi migliori in fatto di velocità e innovazione.

Per cercare di mettere Hamilton a proprio agio, gli ingegneri Ferrari stanno già sviluppando un nuovo concept, sia meccanico che di design, per la monoposto del 2025, che svilupperà sospensioni anteriori con leveraggi pullrod. Una piccola rivoluzione dovuta proprio allo stile di guida dell’inglese, molto simile tra l’altro a quello di Leclerc.

La Ferrari, come evidenziato da ‘Planetf1.com’, cercherà di ‘scopiazzare’ l’utilizzo delle sospensioni di alcuni team rivali, per ottenere miglioramenti in aerodinamican, nel flusso d’aria della parte anteriore della vettura e nel complesso sottoscocca. Già nelle prossime dieci gare della stagione in corso, la Ferrari potrebbe testare i primi cambiamenti in vista della realizzazione della monoposto F1 2025, che prenderà il nome in codice di Progetto 677.

Dunque una volta che finirà la sua avventura in Mercedes, Hamilton potrà immediatamente testare una vettura di tutto rispetto, innovativa e diversa dalla SF-24. L’obiettivo di Ferrari è quella di colmare il gap con le rivali e incominciare un’era nuova e vincente.