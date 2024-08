Nico Gonzalez+Conceicao: il doppio colpo della Juventus ed i retroscena

Prima Nico Gonzalez, poi a stretto giro di posta Francisco Conceicao: la Juventus accoglie un doppio colpo in questo sabato di fine agosto, a due giorni dalla sfida di lunedì contro l’Hellas Verona. Un messaggio al campionato ed anche a chi è presente in rosa ed in cerca di una nuova sistemazione.

Nico Gonzalez, le cifre finali ed il retroscena

Operazione a titolo definitivo per circa 38 milioni (bonus compresi): queste le cifre finali dell’affare fra i bianconeri e la Fiorentina per l’argentino, jolly offensivo che Thiago Motta accoglie nel reparto avanzato. E c’è un retroscena svelato da Alfredo Pedullà: il trasferimento non è a titolo definitivo ma è come se lo fosse visto che l’obbligo scatta a febbraio 2025, a condizioni semplicissime, quasi irrisorie. Ma questo passaggio è un chiaro indizio di mercato: in questo modo la Juve si è tenuta il tesoretto per chiudere un altro colpo, Conceicao.

Ecco Conceicao, doppio colpo bianconero

L’esterno del Porto sarà bianconero con la formula del prestito oneroso secco da 7 milioni più 2 milioni di bonus, come svelato in anteprima da Pedullà. Il lavoro di Jorge Mendes è stato fondamentale, con il giocatore che aveva offerte dall’Arabia, anche molto ricche, ma che ha preferito aspettare. Doppio colpo dunque, la Juve fa un bel salto di qualità ad una settimana dalla chiusura del mercato.