Ultim’ora Marquez, c’è poco da fare: destino segnato

Tutti sicuri riguardo al futuro ed alle prossime prodezze di Marc Marquez, il pilota spagnolo che passerà nel 2025 al team Ducati

Anche se la sfida in MotoGP del 2024 sembra ad appannaggio dei soliti due rivali, ovvero Pecco Bagnaia e Jorge Martin, i quali si daranno battaglia fino all’ultima curva, si continua a parlare del personaggio forse più scomodo e chiacchierato dell’ambiente. Ovvero Marc Marquez, il pilota spagnolo pronto a tornare ad alti livelli.

Le vicende relative alla carriera del cabroncito ed alle svolte che ha scelto di dare sono sulla bocca di tutti già da tempo. Prima l’addio alla Honda dopo dieci anni di legame, l’approdo al Gresini Racing per rilanciarsi e soprattutto la clamorosa ed inaspettata promozione. Nel 2025 Marquez correrà con il team ufficiale Ducati, al fianco proprio di Bagnaia e preferito ad alcuni suoi altri rivali quali Martin, Bastianini e non solo.

Intanto nella stagione in corso Marc sta tornando a mostrare, in sella alla Desmosedici del 2023, tutte le sue qualità che si erano eclissate nelle ultime annate. Finora ha raccolto 192 punti ed è stabile al quarto posto della classifica piloti, ma la sua voglia di vincere e di raggiungere gli obiettivi non lo farà certo accontentare.

Marquez pronto per vincere: parola del suo team manager

Ma quanto manca a Marquez per tornare a salire sul gradino più alto del podio? In questa annata lo spagnolo ha ottenuto qualche ottimo piazzamento, ma senza mai trionfare in pista. Però c’è chi è sicuro che la vittoria arriverà al più presto, come il team manager Michele Masini, che gestisce il team Gresini da diverso tempo.

Intervistato dal quotidiano iberico ‘AS’, Masini ha lasciato intendere tutta la sua fiducia in Marquez, essendo sicuro che da qui a fine anno arriverà almeno un trionfo in MotoGP: “Sono sicuro che prima di lasciare il team tornerà a vincere una gara. Ci metto la mano sul fuoco, anche tutte e due se necessario. Dove accadrà non lo so, dipenderà dal suo processo di crescita, l’importante è che resti attaccato ai primi della classifica”.

Marquez vuole sbloccarsi in tal senso prima di passare a Ducati Lenovo. Il pilota di Cervera non sale sul gradino più alto del podio in MotoGP dall’ottobre 2021, quando vinse il gran premio di Misano prima di un nuovo infortunio. Masini lo ha rinfrancato, parlando anche della sua prova in rimonta in Austria e dell’ottimo ritmo che è in grado ancora oggi di mantenere. È quindi solo questione di tempo: la vittoria arriverà.