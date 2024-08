Briatore clamoroso: annuncio UFFICIALE improvviso

Arriva la conferma in casa Alpine: ecco come cambierà la scuderia francese nel 2025. È tutto ufficiale

C’è un team in Formula 1, che ha ‘raccolto’ l’eredità storica di un grande marchio automobilistico, che però sta faticando ad imporsi alla luce di prestazioni tutt’altro che brillanti. Stiamo parlando della Alpine, erede della famiglia Renault, una delle delusioni del mondiale attualmente in corso.

Sono solo 11 i punti conquistati da Alpine durante i gran premi finora disputati. Poche le soddisfazioni giunte da Pierre Gasly ed Esteban Ocon, che non hanno un grande feeling con la monoposto. Non a caso quest’ultimo pilota francese è pronto a fare le valigie, già sicuro di lasciare il team al termine del mondiale come atto di rivoluzione (almeno parziale) in vista del 2025.

Per cercare di migliorare la situazione e trovare soluzioni concrete in futuro, Alpine ha deciso di affidarsi ad una vecchia volpe in ambito tecnico. Ovvero Flavio Briatore, assunto come consulente diretto e dunque con pieni poteri decisionali all’interno della scuderia transalpina. Proprio una delle idee dell’ex team principal di Benetton potrebbe rappresentare una svolta per la scuderia.

Alpine ha deciso: ecco chi sostituirà Ocon nel 2025

Dunque il primo grande cambiamento imposto da Briatore riguarda il comparto piloti di Alpine. Come detto, Ocon è ai saluti e già pronto a cambiare aria dopo le prove tutt’altro che brillanti, mentre a Gasly verrà data fiducia anche il prossimo anno. Ma c’è grande curiosità sul nuovo pilota in arrivo.

Conferme ufficiali sul fatto che sarà un rookie, ovvero un debuttante nella categoria F1, a prendere il posto di Ocon. Briatore ha scelto il giovane Jack Doohan, australiano proveniente dall’academy di Alpine-Renault, come nuovo pilota titolare. Il classe 2003 si è messo in mostra come talento in Formula 2 e Formula 3, senza vincere titoli ma mostrando ottime qualità su pista.

Doohan stesso ha rivelato di essere pronto a cominciare la nuova avventura nella classe regina: “Sono veramente felice di esser stato promosso a pilota titolare dell’Alpine per il 2025. La fiducia riposta in me dalla dirigenza è tanta e farò di tutto per ripagarli facendomi trovare pronto. Sono molto felice di essere il primo pilota dell’Academy ad ottenere il posto da titolare e voglio ringraziare chi mi ha sostenuto durante il percorso”.

Il 21enne è tra l’altro figlio d’arte: il padre Mick Doohan è stato un grande pilota di motociclismo, riuscendo a vincere in carriera ben cinque titoli mondiali nella categoria 500.