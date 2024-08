Preghiera per Zanardi: la foto è impressionante

Una foto da brividi e Alex Zanardi torna al centro dell’attenzione: la preghiera ha commosso il web, che emozione per l’ex pilota

Alex Zanardi nel corso degli anni ha dovuto sopportare un dolore ed una frustrazione che in pochi possono capire. Un pilota di enorme talento frenato dalle sfortune della vita che in due occasioni si è accanita ingiustamente contro di lui. Dal primo amarissimo evento che ha cambiato il modo di vedere e vivere le cose da parte dell’atleta emiliano.

Il 25 settembre del 2001, in Germania, andava in scena un GP del campionato Cart che Alex aveva fino ad allora già vinto due volte. Un incidente a dir poco violento, la macchina semidistrutta e la corsa contro il tempo del team medico per salvargli la vita. Nella tremenda sfortuna Alex fu fortunato. Si salvò ma a caro prezzo. L’amputazione delle gambe ed una carriera compromessa, virtualmente terminata. Non è stato così perché in pochi anni Zanardi ha saputo reinventarsi, diventando uno sportivo a tutto tondo, in grado di vincere in maniera ‘alternativa’.

Il suo nuovo amore, l’handbike, che lo portò a vincere 4 medaglie d’oro e due d’argento alle Paralimpiadi di Londra e Rio de Janeiro, tra il 2012 ed il 2016. Una gioia, però, durata relativamente poco. Il 19 giugno 2020 durante un allenamento sulle strade di Pienza, in Toscana, un momento di distrazione portò Zanardi ad uno scontro frontale con un camion. La passione e l’amore per lo sport, però, non è andato mai via. E così la preghiera ‘mostrata’ sul web solo una manciata di ore fa ha commosso i tifosi di Zanardi e non solo. Un momento semplicemente toccante, irripetibile.

Zanardi, la foto è virale: preghiera commovente

Come il primo amore, la prima vittoria non la scordi mai. E così Alex Zanardi, era il 1996, fu protagonista di un successo davvero impressionante che lo portò letteralmente alle lacrime e commosse il mondo intero. Uno dei picchi della strepitosa carriera del pilota bolognese le cui condizioni di salute, oggi, sono un vero e proprio mistero.

Solo qualche ora fa Jim Cooke su ‘X’ ha pubblicato uno scatto più unico che raro, di una bellezza davvero disarmante. Era, come detto, il 1996 e Zanardi si apprestava a mettere a referto la sua primissima vittoria in Indycar. Un momento indimenticabile della carriera di Alex al quale ha sempre detto di essere particolarmente legato. Una foto durante il pit stop finale nel GP di Portland, prima di tagliare la bandiera a scacchi, vede Zanardi pregare per la vittoria mentre i meccanici cambiano pneumatici e fanno rifornimento.

Un istante davvero speciale, che ritrae l’amore e la dedizione provate dallo stesso Zanardi per il mondo a quattro ruote. Un mondo al quale non ha mai smesso di pensare, al quale è rimasto legatissimo. Uno sportivo la cui forza mentale è stata per molti fonte d’ispirazione, come il suo primissimo successo in un torneo che lo vide poi negli anni portare a casa ben due titoli mondiali. Pazzesco.

1/2 #ThrowbackThursday, Alex Zanardi 1996, Portland, his 1st #INDYCAR victory. This photo is during his final pit stop praying for a win. I think that’s Steve Gough & Tim Keene on the fuel & vent..? @CGRTeams @IndyMHull @ndcar @indy44 @JoeyBarnes85 pic.twitter.com/PlMnbXu27Q — Jim Cooke (@jlcooke99) August 22, 2024

Lo scatto in questione ha commosso i fan di Zanardi che da anni aspettano, invano, novità positive sulla sua salute. Intanto si vive di ricordi, di momenti dolci e indimenticabili purtroppo non più ripetibili. Un uomo speciale, un pilota unico. Uno dei pochi a saper emozionare semplicemente attraverso una foto.