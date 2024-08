Addio Verstappen, scontro totale: l’annuncio è UFFICIALE

Niente da fare, devono dire addio a Max Verstappen: scontro totale per il pilota olandese, arriva l’annuncio ufficiale che gela i tifosi

Nel corso degli ultimi mesi in molti si sono chiesti quale futuro ci sia in programma per Max Verstappen. C’erano alcune voci, infatti, che vedevano il pilota olandese in procinto di lasciare la Red Bull entro fine anno. Nonostante il ruolo di leader assoluto del circuito, con il quarto titolo mondiale consecutivo non così distante, non sono mancati screzi che seppur piccoli possono portare ad incrinare i rapporti col team.

Dal caso Horner mai piaciuto al pilota olandese alle frizioni tra lo stesso dirigente e il padre di Max. Dalle recenti scelte della casa automobilistica di Milton Keynes che potrebbero portare la Red Bull ad essere meno competitiva nel futuro a vicende interne del team non piaciute al classe ’97 tanto da fargli asserire pubblicamente di volere tranquillità. Una serie di ragioni avevano allarmato i fan e fatto pensare ad un addio del pilota, anche perché c’è la Mercedes di Toto Wolff che continua il pressing per cercare di arrivare all’olandese.

Verstappen e l’addio, arriva l’annuncio sul futuro

Il recente aggiornamento sul contratto di Helmut Marko, il dirigente con il quale è maggiormente legato Max, ha tolto ogni dubbio sulla permanenza di Verstappen almeno per la stagione dell’anno prossimo, fermo restando un contratto ancora lungo fino al 2028. Ad allontanare tutte le voci ci ha pensato il team principal Christian Horner, intervenuto a ‘Sky Sport’ per parlare in maniera schietta della situazione relativa all’olandese.

“Sappiamo il tipo di accordo che abbiamo con Max, l’abbiamo sempre detto durante tutto l’anno” è l’incipit del discorso del dirigente. “E anche Max sa che tipo di accordo ha con noi. E di sicuro non è disponibile ad andare in Mercedes e non lo è mai stato”. Chiusura netta verso la casa automobilistica tedesca. Porte chiuse all’addio e soprattutto un annuncio che toglie ogni dubbio. “Sono sicuro che la Mercedes ha pensato bene alle opzioni a sua disposizione. Magari sceglieranno Antonelli e bisognerà elogiarli per il rischio presosi ingaggiando un giovane”.

Ma il leader numero uno al mondo non si muove dalla Red Bull. Questo è il succo del discorso di Horner che chiude ogni vana speranza ai tifosi della Mercedes, oltre a chiarire, in maniera indiretta, come attualmente non ci siano problemi tra l’olandese e la casa automobilistica di Milton Keynes.