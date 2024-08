Fiorentina, presi Adli e Moreno: niente più Kostic

Saltato Kostic, con l’esterno ora in bilico fra Southampton e Arabia Saudita non si ferma il mercato della Fiorentina. I gigliati hanno infatti chiuso per un doppio colpo tra difesa e centrocampo. Dal Belgrano arriva infatti Matias Moreno per una cifra inferiore ai 5 milioni più bonus. Dal Milan invece approderà a Firenze Yacine Adli. Il centrocampista francese arriverà in Riva all’Arno con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei gigliati. Presito oneroso per 1.5 milioni di euro e un riscatto fissato a 10 milioni oltre un ulteriore 10% sull’eventuale rivendita. Fiorentina che non ha poi mai approfondito per Robin Gosens, solo proposto ai viola.

Fiorentina, in Ungheria non si può sbagliare

Fiorentina che tornerà in campo nella giornata di Giovedi dove in Ungheria affronterà la Puskas Academia nella gara di ritorno del playoff di Conference League. Un match che in virtù del 3-3 della gara d’andata vede i ragazzi di Palladino obbligati a vincere. Un pari infatti porterebbe la gara ai supplementari. Una Fiorentina che in quest’avvio di stagione ha però saputo solo pareggiare, 1-1 a Parma 3-3 in Conference e poi 0-0 contro il Venezia. Una Fiorentina che a Felcsut non potrà più sbagliare. Un’eventuale eliminazione infatti complicherebbe e non poco un’avvio di stagione già di per complicato fin ora. In Ungheria quindi solo un risultato con Palladino obbligato al successo. Per centrare il passio del turno e arrivare al meglio alla sfida più affascinante per lui, quella da ex, contro il Monza del 1 settembre.