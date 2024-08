Riecco Alex Zanardi: è stata pubblicata la foto

Torna la grande commozione per Alex Zanardi: poche ore fa è stata pubblicata una foto che ritrae l’ex pilota

Alex Zanardi ha vissuto una vita fatta di grosse soddisfazioni e gioie ma anche di dolori semplicemente inspiegabili. Momenti che in pochi avrebbero avuto la forza di fronteggiare, scogli insormontabili per chiunque. Non per un leone come l’ex pilota, capace di reinventarsi di volta in volta nonostante gli schiaffi riservatigli dalla sfortuna.

Il 15 settembre 2001 Zanardi fu al centro di un drammatico incidente, con la vettura letteralmente troncata a metà e la decisione inevitabile dei medici pur di salvargli la vita. L’amputazione degli arti inferiori, una carriera finita, un dolore indescrivibile per un atleta tanto appassionato come lui. Nono è bastato questo a mandarlo al tappeto. Due mondiali vinti nel Campionato Cart il suo ultimo grande squillo. Ma Zanardi è diventato un campione paralimpico e tra il 2012 (Londra e il 2016 (Rio de Janeiro) ha conquistato ben quattro medaglie d’oro e due d’argento in handbike, il suo ultimo grande amore.

Di lì a poco, però, una nuova tragedia si sarebbe consumata chiudendo – definitivamente – la sua straordinaria carriera. Durante un incidente a Pienza, in Toscana, Alex si ritrovò a combattere tra la vita e la morte. Sei mesi di coma dopo lo scontro frontale con un camion in handbike. Da lì in poi, nulla da sapere. Non si conoscono le sue condizioni di salute né quello che sarà del suo futuro. Ma ancora una volta a fare capolino nel cuore dei suoi tantissimi fan è stato il passato. Uno scatto dolcissimo, ricordo di momenti felici.

Ritorno al passato: Zanardi, foto commovente

Non è stato facile cambiare vita e sport per Alex Zanardi. Per amore delle corse, però, il pilota bolognese si è ritrovato ad affrontare sfide affascinanti che il più delle volte ha vinto con merito. Ad ogni modo su ‘X’, una manciata di ore fa, è stata pubblicata una foto che ritrae Alex in uno dei momenti più belli della sua carriera.

Si parla ai tempi della Formula 1, in particolare alla guida di una Lotus. Scuderia nella quale approdo nel 1993 e vi rimase anche nel 1994 prima di venire sostituto da Lamy: Zanardi, però, rimane come collaudatore del team inglese. Prima ancora aveva esordito nel 1991 con la Jordan, mostrando un talento decisamente più unico che raro. Si fece notare dalle grandi scuderie e alla fine – nell’anno successivo, il 1992 – passò alla Minardi. Zanardi nel ’93 con la Lotus fu protagonista di un momento memorabile a Imola, la rimonta fino al quinto posto. L’inatteso incidente con Lehto, però, finì per compromettere il capolavoro confezionato dall’italiano.

Alex Zanardi – Lotus pic.twitter.com/QDsz4RlyVv — Formula 1 1950-2024 (@F1RetroOldie) August 24, 2024

Uno scatto davvero bellissimo quello proposto e che ricorda i momenti di Zanardi alla guida della Lotus, prima che la Formula 1 si allontanasse definitivamente per aprire scenari meravigliosi nel Campionato Cart. Un vincente nato Zanardi, che nel corso degli anni è diventato simbolo apprezzatissimo degli atleti paralimpici e non solo. In handbike, d’altronde, si è riscoperto campione in diverse occasioni.

L’attesa dei suoi tantissimi tifosi rimane sempre la solita, capire se e quando Alex tornerà a farsi vedere. Una vita troppo dura, anche per lui, che da ormai oltre quattro anni è scomparso dalle scene. Uno sportivo unico, amato e apprezzato come pochi.