Verstappen boom: Leclerc è rimasto a bocca aperta

Le parole di Max Verstappen hanno sorpreso Charles Leclerc a fine gara. Il pilota monegasco non riusciva a credere alle sue orecchie

Il Gran Premio dei Paesi Bassi è finito con un deludente secondo posto per Max Verstappen, voglioso di tornare alla vittoria dopo diverse settimane di astinenza. Il pilota olandese non è riuscito ad accontentare i tanti tifosi ‘orange’, i quali hanno affollato in massa il circuito di Zandvoort, nella speranza di vedere il proprio beniamino sul gradino più alto del podio. Non è stato così, Lando Norris ha vinto, nonostante la partenza sbagliata, approfittando di una McLaren in forma smagliante.

A fine gara, Max Verstappen ha incrociato Charles Leclerc, salito a sorpresa sul podio, dopo aver fatto una gara molto sorprendente. Anche il pilota monegasco ha manifestato un grande stupore ai microfoni della stampa quando gli hanno chiesto come avesse fatto a tenere dietro la McLaren di Piastri, ma la sua Ferrari è stata all’altezza della situazione ed ha evidenziato un miglioramento che i tifosi della Rossa aspettavano da tempo. Al termine della gara, Max e Charles hanno commentato il grande distacco del pilota olandese da Lando Norris.

Verstappen: “Venti secondi da Lando”. E Charles resta senza parole!

Al termine della gara, Max Verstappen e Charles Leclerc hanno commentato il Gran Premio dei Paesi Bassi prima di salire sul podio nella cooldown room. Lando Norris ha dominato la gara e gli altri due piloti sono rimasti sbalorditi dal rendimento della sua McLaren. Le immagini della Formula 1 hanno catturato un breve dialogo tra Max e Charles, nel corso del quale il pilota monegasco ha chiesto al suo rivale quale fosse stato il distacco finale dal vincitore.

Quando Max ha spiegato a Charles Leclerc di aver preso venti secondi di distacco dalla McLaren, quest’ultimo è rimasto sbalordito e non è riuscito a trovare le parole giuste per commentare un evento del genere. È giusto parlare di evento, anche se la McLaren è attualmente la miglior vettura in pista. Dopo le prime gare di questa stagione, tutti pensavano di assistere al solito dominio di Max Verstappen, capace di lasciare soltanto le briciole agli avversari l’anno scorso.

Ma è evidente che quest’anno sia cambiata la musica, almeno a partire da un certo punto in poi. La McLaren è migliorata tantissimo, proprio come la Mercedes, mentre la Ferrari continua a navigare a fasi alterne. La Red Bull è ancora competitiva, ma la scuderia britannica ha fatto un passo in avanti notevole, permettendo a Lando Norris di sognare addirittura il mondiale piloti, un obiettivo che sembrava utopico appena due mesi fa.