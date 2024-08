Cambia tutto in Formula 1: pronta una gara in più

Ennesimo grosso cambiamento in Formula 1 nel prossimo futuro: la FIA sta per prendere una decisione epocale

Non all’ordine del giorno ma quasi. Nel corso degli anni le novità che hanno caratterizzato i regolamenti in Formula 1 sono state molteplici. Un trend destinato, evidentemente, ad aumentare e ripetersi da qui ai prossimi campionati. E così la decisione in arrivo da parte della FIA può lasciare ancora una volta tutti a bocca aperta.

La corsa al cambiamento è già cominciata. Dal 2026, come è ormai noto da tempo, la riprogettazione delle power unit unita a novità regolamentari porterà ad un possibile rimescolamento delle forze in pista. E così qualcosa si è già mosso, per l’anno prossimo, a partire dal mercato piloti che sta delineando la prossima griglia di partenza. Da Lewis Hamilton che vestirà la tuta rossa, con un contratto con la Ferrari firmato per i prossimi tre anni, fino a Carlos Sainz che – suo malgrado – ha dovuto ripiegare su una scuderia di metà classifica che però fino al 2030 utilizzerà il propulsore Mercedes-Benz. Da questo punto di vista, una garanzia.

Quest’anno, come mai accaduto nella storia della Formula 1, saranno 24 i GP da disputare. Una stagione lunghissima che sta dando modo alle scuderie anche di sperimentare per il futuro prossimo. A tal proposito la FIA non si sarebbe affatto fermata, arrivando a formulare altre novità che potrebbero venire ufficializzate e concretizzarsi già alla fine di questo 2024. Un’ipotesi pazzesca che si sta facendo largo per il prossimo dicembre: ecco di cosa si tratta.

F1, rivoluzione immediata: subito un nuovo GP?

‘F1-news.eu’ riporta un’indiscrezione davvero pazzesca che ha fatto assai discutere nelle scorse ore. La FIA starebbe discutendo della possibilità di spostare più in là il finale del mondiale 2024, arricchendo il programma con un nuovo appuntamento che non riguarderà i piloti in competizione per il campionato.

Una gara in più per le squadre impegnate nella corsa al mondiale costruttori. La FIA valuta una Sprint Race di fine anno, al posto dei consueti test riservati ai ‘rookies’. Gli esordienti (uno per team) scendono ogni fine stagione in pista ad Abu Dhabi per testare le gomme dell’anno successivo. Il tempo scarseggia e non è affatto scontato che questa suggestiva ipotesi Sprint Race possa finire per concretizzarsi già nel 2024. L’idea, però, è quasi certa per quel che riguarda il regolamento del 2025.

Un’occasione intrigante per assistere ai piloti che saranno ‘titolari’ come Jack Doohan, recentemente ufficializzato da Alpine. Ma anche Andrea Kimi Antonelli, che prenderà il posto di Lewis Hamilton in Mercedes e Oliver Bearman che qualche settimana fa ha firmato con la Haas. Uno scenario intrigante che potrebbe aumentare lo spettacolo anche quando i giochi per il Mondiale piloti saranno ormai fatti.