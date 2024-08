Verstappen non ne può più: attacco alla Red Bull

Verstappen, cresce la preoccupazione e arrivano le parole dure contro la Red Bull: i tifosi proprio non se l’aspettavano

Di momenti difficili la Red Bull ne ha vissuti parecchi ultimamente. Ma l’umiliazione subita da Max Verstappen, nel Gran Premio di Zandvoort a casa sua, in Olanda, non è proprio andato giù. Né a Max, né ai tifosi né soprattutto a suo papà Jos che come accade di tanto in tanto è tornato alla carica.

Jos Verstappen quando parla non è mai banale e, anzi, inquadra aspramente la situazione della scuderia austriaca che adesso rischia di vedere messi in discussione sia il titolo costruttori che quello piloti. Ai microfoni della ‘Bild’ l’ex pilota, a Zandvoort, ha fatto un duro annuncio. Tuonando con un’accusa davvero importante nei confronti della Red Bull che sta vivendo il suo peggior momento sin dall’inizio della stagione. Il papà di Max è stato durissimo.

C’è preoccupazione, tanta, nelle parole dell’ex pilota che ha analizzato il momento complicato della Scuderia di Milton Keynes che dura ormai da diverse settimane. “Oltre 20 secondi sono un’enorme delusione, Max non ha mai avuto la possibilità di vincere”, ha detto al termine del GP d’Olanda dominato dall’inizio alla fine da Lando Norris. Il tre volte campione del mondo non è riuscito ad andare oltre il secondo posto, con un distacco in termini di secondi davvero ‘imbarazzante’. A cui Max e suo papà Jos non sono minimamente abituati.

Verstappen durissimo con la Red Bull: lo ha detto davvero

“Non c’è da sorprendersi quando si fa regredire la macchina”, ha continuato Jos aprendo un attacco mirato nei confronti del team austriaco e di Christian Horner. A conti fatti, però, l’involuzione della RB20 è sotto gli occhi di tutti: nemmeno il talento e la determinazione di Max sono stati utili in quel di Zandvoort.

Jos Verstappen, dopo aver indirettamente attaccato il ‘nemico’ Horner, ha continuato il suo discorso: “Il team ha preso diverse volte la strada sbagliata. Internamente dovremmo guardarci allo specchio e non sorvolare su tutto”. Dichiarazioni forti che proseguono evidenziando come sia il momento di metterci in discussione visto che “le persone valide stanno lasciando la squadra”, ha detto riferendosi in maniera nemmeno troppo velata sia a Newey che a Wheatley, con il secondo che diventerà presto Team Principal Audi. “Sono molto scontento di quanto sta accadendo”, ha aggiunto specificando come Max abbia corso con una vettura il cui fondo è risultato essere quello utilizzato in Bahrain a inizio campionato, seppur con piccole modifiche.

Poi, ancora una volta come accaduto nel recente passato, la frecciata diretta a Christian Horner suo ‘nemico’ giurato all’interno della Red Bull con cui ha avuto più di un’accesa discussione sulla gestione del team: “La situazione è seria e la pillola non può essere indorata. Max non è felice di avere una macchina del genere, tocca ad Horner rimettere la squadra in carreggiata“, ha così chiuso il suo lungo attacco il papà di Verstappen.