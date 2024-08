Federica Pellegrini spiazza i fan: lo ha fatto davvero

Federica Pellegrini ha sorpreso tutti i suoi fan con una foto che ha lasciato davvero il segno. Ecco con chi era

Federica Pellegrini ha smesso di gareggiare da alcuni anni ma è sempre rimasta nel cuore dei tifosi italiani. Ha vinto tutto in carriera, non ha mai mollato ed è stato un esempio per gli atleti più giovani.

Oltre ad essere una sportiva formidabile, Federica ha anche la capacità di stare davanti alle telecamere, una virtù rara per gli sportivi. Negli ultimi anni, infatti, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, aumentando a dismisura la sua popolarità e riuscendo ad arrivare anche a chi non segue il nuoto.

Nelle ultime ore sta facendo discutere un messaggio che Federica Pellegrini ha condiviso attraverso i suoi social network. La campionessa veneta vanta quasi due milioni di follower su Instagram e, ogni volta che pubblica una foto, arrivano sempre tantissimi commenti da parte dei followers. La stessa situazione si è ripetuta con l’ultima immagine postata.

Federica Pellegrini, l’ultima foto su Instagram scatena i fan

Il 28 agosto è una data importante per Federica Pellegrini perché è il giorno dell’anniversario del suo matrimonio. La campionessa ha sposato due anni fa Matteo Giunta, ex nuotatore e allenatore, nato nel 1982 a Pesaro. Federica ha condiviso su Instagram una splendida foto che risale al giorno del matrimonio, nella quale entrambi si guardano e sorridono, evidentemente felici. Federica e Matteo stanno insieme dal 2019 e sono diventati marito e moglie nel 2022. La coppia ha una figlia, Matilde, nata il 3 gennaio di quest’anno.

La foto è stata scattata in un momento di pausa del matrimonio, durante il quale Matteo e Federico hanno trovato un attimo per rilassarsi, bere qualcosa insieme e scambiarsi qualche sorriso. Federica Pellegrini ha commentato il post in maniera molto dolce, spiegando che ogni giorno le sembra quello del matrimonio, evidenziando quanto sia felice di vivere con suo marito Matteo: “Ogni sera lo stesso déjà vu”.

Immediatamente dopo aver pubblicato la foto su Instagram, centinaia di follower hanno commentato in maniera molto positiva il post. Sono stati tanti i messaggi di auguri a Federica e Matteo, provenienti da personaggi dello spettacolo, altri dello sport, ma anche da altri followers che continuano ad apprezzare la grande campionessa.

Un apprezzamento che lei ripaga tenendoli aggiornati con la condivisione di molti momenti di vita quotidiana. A breve, Federica sarà protagonista della nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1.