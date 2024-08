Ultim’ora Verstappen, futuro ribaltato: arriva l’annuncio

Futuro in bilico in casa Red Bull: raggiunta la tregua necessaria ma la situazione appare alquanto precaria. Annuncio di Marko

In tempi recenti, il clima all’interno del team Red Bull è stato spesso caratterizzato da tensioni interne. Il tutto si è acuito in particolar modo all’inizio dell’attuale stagione. Tuttavia nelle ultime settimane sembra essere stata raggiunta una sorta di tregua tra il cosiddetto ‘clan Verstappen’ e il team principal Christian Horner (al netto di alcune uscite). Un armistizio che è stato siglato per salvaguardare i risultati nel campionato mondiale. Nonostante questa temporanea pace, il futuro della scuderia appare incerto, con scenari che potrebbero ribaltare radicalmente le attuali condizioni.

La tranquillità sul futuro potrebbe essere soltanto apparente, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Helmut Marko, storico consigliere della Red Bull, che ha gettato nuova benzina sul fuoco delle speculazioni riguardanti un possibile trasferimento di Max Verstappen alla rivale Mercedes.

Durante una recente intervista al podcast ‘Inside Line F1’, Marko ha rivelato dettagli che hanno scosso l’intero paddock, in particolare riguardo alla figura di Jos Verstappen, padre di Max, e al suo rapporto con i due team principal rivali, Toto Wolff di Mercedes e Christian Horner di Red Bull. “A Jos piace più Wolff di Horner” ha affermato Marko senza mezzi termini. Questa dichiarazione ha fatto sollevare più di un sopracciglio, soprattutto considerando che Max Verstappen è la stella indiscussa di Red Bull.

Il consulente Red Bull ha continuato, confermando quanto Wolff desideri portare il campione del mondo in Mercedes: “Toto non sarebbe un buon team principal se non cercasse di prendere Max. Tutti i top team vogliono Max”. Con queste parole, Marko non solo ha riconosciuto l’innegabile talento di Verstappen, ma ha anche svelato l’ennesimo tentativo di Wolff di strappare l’olandese alla Red Bull, un trasferimento che, seppur improbabile nel 2025, non è affatto da escludere per gli anni seguenti.

Helmut Marko: “Papà Verstappen preferisce Wolff a Horner”

Il consigliere austriaco ha poi rivelato un retroscena cruciale della stagione: “A Monte Carlo non ci sono molte caffetterie, è naturale che ci si incontri e naturalmente Toto ne fa una storia” ha detto, riferendosi a un incontro avvenuto durante la pausa estiva tra Wolff, i vertici Mercedes e l’entourage di Verstappen.

Nonostante questo meeting non abbia portato a un trasferimento per il prossimo anno, Marko ha chiarito che le discussioni andranno presto chiuse: “Al momento è tutto chiaro, Max guiderà per la Red Bull la prossima stagione, dobbiamo dargli una macchina che vinca e tutte queste voci cesseranno immediatamente”.

Le dichiarazioni di Marko lasciano intendere che la stabilità all’interno del team Red Bull potrebbe essere solo temporanea. Se da una parte c’è la volontà di mantenere Verstappen felice e vincente, dall’altra c’è la consapevolezza che il rischio di perderlo prima della fine del suo contratto, prevista per il 2028, è concreto. La preferenza di Jos Verstappen per Toto Wolff rispetto a Christian Horner non fa altro che complicare ulteriormente le cose, alimentando le voci di un possibile futuro lontano dalla Red Bull per il tre volte campione del mondo.

In conclusione, mentre il presente sembra essere al sicuro, il futuro della Red Bull, con o senza Max Verstappen, è tutt’altro che certo. Le prossime stagioni potrebbero vedere cambiamenti radicali, e il team di Milton Keynes dovrà fare i conti con le ambizioni dei loro rivali e le preferenze personali che potrebbero influenzare il destino del loro pilota di punta.