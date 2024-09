Fiorentina-Monza, le parole di Palladino e Nesta

Contento del mercato?

“Sono contento, sento di avere una squadra di qualità e con giocatori di livello che vanno un po’ messi a posto. So che la società cercava anche un altro difensore, poi per cause di forza maggiore non siamo riusciti a prenderlo ma ho fiducia”.

Potete inserirvi nella lotta per l’Europa League?

“Vi chiedo una cosa, non facciamo paragoni con gli anni passati, si è cambiato tanto. Il nostro obiettivo è fare bene, il massimo possibile. Cercheremo di portare la Fiorentina più in alto possibile, sono convinto che ho una squadra in grado di fare grandi cose insieme”.

Come gestirà Terracciano e De Gea?

“Non c’è nessuna gerarchia in questo momento, ho voluto vedere sia uno che l’altro in queste prime uscite per capire chi era più avanti o più indietro. Sono contento di tutti e due per come hanno giocato, David veniva da un anno di inattività e oggi abbiamo preferito farlo riposare, era davvero distrutto dopo i 120 minuti dell’altra sera. Dalla sosta inizieremo a ragionare per stabilire delle gerarchie”.

Monza, le parole di Nesta

Il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha parlato così a DAZN dopo il pari con la Fiorentina: “Nel primo tempo potevamo fare meglio in fase offensiva tenendo meglio la palla. In tre azioni abbiamo fatto due gol e un palo. Nel secondo tempo invece abbiamo proprio smesso. Loro venivano da una partita importante due giorni fa, bisognava avere di più il pallino del gioco e questo è il mio rammarico”.

Che giocatore è Maldini?

“Daniel ha intenzioni da livello altissimo. Deve solo imparare a stare nella partita per più tempo”.

Cosa manca a questo Monza?

“Indubbiamente dobbiamo crescere fisicamente. Qualcuno è indietro di condizione, come Djuric o Petagna. Poi bisogna essere convinti e avere il pallino del gioco. Non possiamo fare un tempo nell’area di rigore. Ci manca un po’ di personalità”.

Soddisfatto del mercato?

“Abbiamo fatto quello che potevamo. A volte non riesci a fare tutto ciò che vuoi, ma io non posso lamentarmi: sono in un grande club e ho una grande opportunità. Vado avanti”.