Sinner contro Djokovic e Nadal, evento senza precedenti: c’è la data, sono tutti fortissimi

È finalmente ufficiale la kermesse che riunirà 6 grandi campioni della racchetta in un evento inedito: Jannik Sinner è pronto alla sfida

Tralasciando in questa sede la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz, già campione in carica a Parigi e a Wimbledon, al secondo turno degli Us Open, l’ultimo Major del 2024 passerà alla storia come la fine pressoché ufficiale dell’epoca dei Big Three.

Già solo relativamente alle statistiche personali di Novak Djokovic, la caduta del serbo al terzo turno per mano di Alex Popyrin ha interrotto una striscia di almeno un successo in un Major nell’anno solare che durava dal 2017. Ma c’è dell’altro. Il digiuno di titoli Slam del serbo nella stagione in corso ha causato contestualmente la fine di un dominio dei tre campioni che durava dal 2002.

Tanto è passato, ben 22 anni, da quando almeno uno tra il nativo di Belgrado, Roger Federer e Rafa Nadal non vincessero quantomeno un Major in una singola stagione. La gloriosa epopea dei Big Three, dopo clamorose appendici ed incredibili colpi di coda, sembra davvero giunta a compimento. Per i nostalgici però o semplicemente per coloro che hanno sognato o sognano di vedere i campioni delle nuove generazioni sfidare i grandi vecchi direttamente sul campo, c’è ora materiale per esaltarsi.

Six Kings Slam, Sinner contro i fuoriclasse del Tennis

Il fondo pubblico d’investimento PIF, sostanzialmente a capo dell’Arabia Saudita, ha già fatto il suo ingresso nel circuito ATP a suon di milioni di dollari. Main sponsor di alcuni prestigiosi tornei Masters 1000 in campo maschile e femminile, PIF ha già ottenuto che venisse cambiata la denominazione del numero uno del mondo a fine anno, ponendo la propria sigla accanto a quella di ‘Ranking ATP’.

Il prepotente ingresso dei sauditi nel nobile sport con la racchetta – già certificato dalla nomina di Rafa Nadal come ambasciatore ufficiale del tennis in Arabia Saudita, è stato sublimato da un’iniziativa di cui si parla da mesi, ora diventata ufficiale. Dal 16 al 19 ottobre, infatti prenderà il via un evento di esibizione denominato ‘Six Kings Slam’. Vi parteciperanno Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev ed Holger Rune.

Approfittando dell’assenza, in calendario, di grandi tornei appetiti dai Big, PIF ha convinto i campioni del passato, dell’oggi e del domani a sfidarsi nella kermesse più ricca di sempre. Gli organizzatori hanno infatti garantito 1,5 milioni di dollari a ciascun partecipante, con un premio di 6 milioni per il vincitore.

🚨🇸🇦 The Saudi ‘Six Kings’ exhibition is now confirmed to place from October 16th-19th, with the 18th being a day off, as ATP rules don’t allow players to play three consecutive days of exhibitions. Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev, and Rune are participating. The… pic.twitter.com/mC2aWU8Htu — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 29, 2024

Per la gloria, dunque, ma anche per il proprio portafogli. Al momento non si conoscono i dettagli sulla formula del torneo che rappresenta, di fatto, un unicuum nella storia del Tennis.