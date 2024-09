Berrettini, verdetto attesissimo: dipende tutto da Sinner

Non è ancora detta l’ultima parola per Matteo Berrettini: ormai manca pochissimo, ma l’ultimo verdetto spetta a Jannik Sinner

Non ci sono sogni irrealizzabili, nel cassetto di Matteo Berrettini. Vuole solo giocare, allenarsi, divertirsi. La top ten è un lontano ricordo, più che una prospettiva futura, ma mai dire mai. Lui è così razionale, tuttavia, da sapere che dovrà macinare migliaia di chilometri e mettere nelle gambe un numero enorme di match, per poter tornare agli antichi fasti. Non ne parla, però, consapevole com’è che dopo tutto quello che è successo sia meglio porsi obiettivi ragionevoli e rimanere con i piedi per terra.

Sta di fatto che ha le idee chiare, chiarissime, a proposito dei prossimi mesi. Ha già ritrovato un po’ di continuità, ma per il rush finale della stagione ha grandi progetti. Il campione che nel 2021 ha sfidato Novak Djokovic in finale a Wimbledon si è iscritto a tutti i tornei che, nelle prossime settimane, si giocheranno in Cina, nonché all’Atp di Tokyo. Questo perché, per l’appunto, desidera solo una cosa: giocare a tennis.

Non è detto, ad ogni modo, che alla fine salirà per davvero su quell’aereo che dovrebbe portarlo nell’estremo Oriente, sebbene sia questa la sua volontà. Il viaggio all’altro capo del mondo potrebbe saltare, infatti, da un momento all’altro. Per motivo che non dipendono direttamente da Berrettini, quanto piuttosto da una serie di circostanze che potrebbero coinvolgerlo in prima persona.

Berrettini in bilico tra Cina e Italia

Non c’entra niente, per fortuna, la flebite che per poco non lo ha costretto a rinunciare agli Us Open. Ad influenzare il prosieguo della stagione sarà, bensì, la Coppa Davis. Il capitano della Nazionale, Filippo Volandri, ha già provveduto alle convocazioni in vista della fase a gironi, ma la verità è che nulla è ancora definito e definitivo.

“Ci ha detto di restare sull’attenti e quindi siamo tutti in attesa”, ha spiegato Berrettini in conferenza stampa, aggiungendo che sarebbe ben lieto di stravolgere i suoi programmi nel caso in cui ci fosse la possibilità di indossare la maglia azzurra e di rappresentare l’Italia a Bologna. I ragazzi di Volandri dovrebbero giocare dal 10 al 15 settembre e vedersela contro Olanda, Belgio e Brasile. Una data che pone, inevitabilmente, un problema di non poco conto.

Nel caso in cui, come si spera, Sinner dovesse arrivare in fondo agli Us Open, potrebbe non partecipare alla fase a gironi della Coppa Davis. A quel punto, con un posto libero in squadra, toccherebbe a Berrettini sostituirlo e fare il suo grande rientro in Nazionale. Contesto nel quale, quello è poco ma sicuro, si batterebbe come un leone. L’ultima parola, insomma, spetta a Jannik.