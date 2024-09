Sainz fa sognare la Ferrari: pronte altre due vittorie

La Ferrari trionfa a Monza: Leclerc vince, Sainz festeggia il suo compleanno con il quarto posto e il futuro appare brillante

È stato un weekend di grande festa per la Ferrari, che ha portato a casa il Gran Premio d’Italia sul leggendario circuito di Monza. Il trionfo è stato firmato da Charles Leclerc, che ha tagliato per primo il traguardo davanti a una marea di tifosi in rosso. Una vittoria speciale che riporta il Cavallino Rampante sul gradino più alto del podio nella gara di casa, un risultato che mancava da tempo e che ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi.

Positiva la giornata anche per Carlos Sainz, che grazie ad un’ottima prestazione si è aggiudicato il quarto posto, proprio nel giorno del suo trentesimo compleanno. Un risultato complessivo che lascia un po’ di amaro in bocca, soprattutto considerando il fatto che dal 2025 lo spagnolo non farà più parte del team di Maranello. Il futuro di Sainz sarà in Williams ma la sua determinazione e le sue ambizioni sono ancora ben salde.

Sainz si è detto soddisfatto della prestazione del team, sottolineando l’importanza degli sforzi collettivi e guardando con ottimismo ai prossimi appuntamenti. “È stato un enorme sforzo da parte di tutta la squadra portare gli aggiornamenti e prendere rischi con la strategia” ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sports UK’. “Abbiamo attraversato una fase difficile con il degrado delle gomme, ma alla fine siamo riusciti a far funzionare tutto. I nostri calcoli dicevano che era possibile, ma sapevamo che era rischioso”.

Queste parole sottolineano come la Ferrari abbia lavorato duramente per migliorare le proprie prestazioni, affrontando sfide significative, ma riuscendo comunque a mantenere la competitività necessaria per lottare ai vertici.

Aggiornamenti e futuro: Sainz guarda alle prossime due gare

Guardando al futuro, Sainz ha mostrato grande fiducia nelle potenzialità della Ferrari per i prossimi appuntamenti del campionato. “Dobbiamo capire che le prossime due gare sono simili a Monza” ha spiegato il pilota spagnolo, riferendosi ai Gran Premi di Baku e Singapore. “Non hanno curve a media o alta velocità, che sono i punti in cui fatichiamo di più, quindi potremmo avere una chance di vincere anche le prossime”.

Questa dichiarazione fa trasparire una chiara convinzione nelle possibilità del team di conquistare altre vittorie in un campionato che si sta rivelando altamente competitivo. Sainz non ha nascosto l’ambizione di riuscire a replicare il successo ottenuto a Monza nelle prossime gare, puntando su circuiti che potrebbero rivelarsi favorevoli alle caratteristiche della SF-24, la vettura che ha dimostrato di essere competitiva sui tracciati più veloci.

Sainz ha anche parlato degli aggiornamenti che la Ferrari ha portato nelle ultime corse, evidenziando come questi abbiano giocato un ruolo cruciale nei risultati recenti alzando la competitività. Adesso bisogna continuare a lavorare in questa direzione per migliorare ancora secondo lo spagnolo che non molla un colpo.

Con queste parole, Sainz ha voluto sottolineare che, nonostante il suo futuro altrove, la sua dedizione al team e il suo impegno restano immutati. Il percorso in Ferrari è destinato a concludersi, ma non prima di aver dato tutto in pista, con la speranza di regalare altre gioie ai tifosi della Rossa. L’appuntamento è quindi fissato per le prossime gare, con Baku e Singapore pronte a diventare i nuovi teatri di un possibile doppio trionfo, come sognato da Sainz.