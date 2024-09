Bagnaia e Rossi contro Marquez: terremoto Ducati

Tensione ai massimi livelli nel team italiano dopo il Gran Premio di Aragona. Bagnaia si prepara a dare battaglia

La notizia dell’arrivo di Marc Marquez nel team ufficiale Ducati ha scatenato una vera e propria tempesta all’interno della scuderia e nel panorama del motociclismo italiano. L’annuncio ha provocato reazioni forti, in particolare da parte di ‘Pecco’ Bagnaia e del suo mentore, Valentino Rossi, due figure centrali nel mondo della MotoGP e nel cuore dei tifosi.

L’attuale campione del mondo e portacolori del team Ducati Lenovo, non ha mai nascosto il suo pensiero sull’idea di avere Marc Marquez come compagno di squadra. La tensione tra i due piloti è cresciuta notevolmente nelle ultime settimane, raggiungendo il culmine dopo il Gran Premio di Aragona dove però il protagonista non è stato Marc. Bagnaia ha vissuto un fine settimana da dimenticare, segnato da una caduta provocata da un contatto con Alex Marquez, fratello del cabroncito, che lo ha escluso dalla lotta per il podio e ha complicato ulteriormente la sua rincorsa al titolo.

Il successo di Marc Marquez ad Aragona, dove ha ottenuto la sua prima vittoria in oltre tre anni, ha ulteriormente esasperato la situazione. Il pilota spagnolo, reduce da un lungo periodo di difficoltà, ha dimostrato di essere tornato ai massimi livelli, riaccendendo le speranze di rientrare nella lotta per il titolo mondiale. Marquez, con il suo stile aggressivo e la determinazione che lo ha sempre contraddistinto, rappresenta una minaccia concreta per Bagnaia, che vede ridursi il margine di vantaggio in classifica su Marc e aumentare pressione e distacco dal capolista Martin.

Valentino Rossi, icona del motociclismo e figura di riferimento per Bagnaia, ha condiviso con Marquez una delle rivalità più intense e controverse nella storia della MotoGP, non ha mai perdonato il pilota spagnolo per i fatti del 2015, quando i due si scontrarono in modo acceso durante la lotta per il titolo. Rossi teme che l’arrivo di Marquez in Ducati possa destabilizzare Bagnaia, compromettendo le sue chances di difendere il titolo.

Guerra civile in Ducati: battaglia Marquez-Bagnaia

L’ingaggio di Marc Marquez da parte della Ducati, secondo quanto riporta ‘ElNacional.cat’, ha creato profonde spaccature non solo tra i piloti, ma anche all’interno del team. Molti membri della squadra sarebbero preoccupati per le possibili ripercussioni della convivenza tra due piloti così competitivi e con personalità così forti. La decisione di puntare su Marquez è stata vista da alcuni come una mossa azzardata, che potrebbe compromettere l’armonia e l’equilibrio all’interno della squadra.

L’annuncio dell’arrivo di Marquez in Ducati ha sollevato un’ondata di immarcescibile indignazione tra i tifosi italiani, che considerano il pilota spagnolo una figura controversa, se non addirittura “non gradita”. La rivalità tra Marquez e Rossi ha lasciato cicatrici profonde nell’animo dei tifosi italiani, molti dei quali vedono nell’ingaggio del classe 1993 una sorta di tradimento nei confronti di un’icona come Rossi e un rischio per il futuro di Bagnaia.

La possibilità che Marquez possa vincere su una moto italiana rappresenta un incubo per molti fan, che temono di vedere il loro eroe oscurato da colui che, per anni, è stato il rivale numero uno di Rossi. La convivenza tra lo spagnolo e Bagnaia si preannuncia come una delle sfide più grandi per il team italiano, che dovrà trovare il modo di gestire due campioni con ambizioni e caratteri fortissimi.

La stagione 2024 della MotoGP potrebbe essere ricordata come una delle più emozionanti e turbolente di sempre, con due dei migliori piloti della loro generazione pronti a dare il massimo per conquistare la gloria. Ma, allo stesso tempo, il rischio di implosione interna è altissimo, e solo il tempo dirà se la scommessa Ducati si rivelerà vincente o disastrosa.