Taremi segna con l’Iran e poi parla da leader: Inzaghi aspetta il suo dodicesimo titolare

Mehdi Taremi segna il gol decisivo dell’Iran contro il Kirghizistan: l’attaccante dell’Inter anche in Nazionale ha mostrato il suo ottimo stato di forma in questo inizio di stagione, nonostante l’infortunio che lo ha costretto a saltare l’inizio dei nerazzurri in campionato.

Leader in campo ed anche fuori. Ai microfoni della stampa locale si è schierato parlando del regime di Khamenei e facendo capire che i giocatori sono parte del popolo: “Noi senza onore? Altre persone hanno fatto precipitare il nostro Paese in questa situazione, non i calciatori” – ha detto a chiare lettere.

Inzaghi intanto aspetta il suo nuovo bomber e già dalla prossima partita gli si presenterà un dubbio che da qui a fine stagione si augura di avere sempre: chi scegliere fra Lautaro, Thuram, Taremi ed anche Arnautovic? Al momento non sembrano esserci troppe discussioni, con la Thu-La che offre le migliori garanzie, ma il centravanti arrivato dal Porto prova a scalare le gerarchie e da qui a fine stagione avrà senz’altro uno spazio da “dodicesimo titolare”. Che intanto, dopo cinque minuti nel suo esordio, ha fatto subito l’assist per Darmian, contro il Lecce, tanto per gradire.