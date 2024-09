Zanardi alle Paralimpiadi: lacrime tra i tifosi

Commozione totale tra i tifosi nel ricordo di Alex Zanardi: annuncio sull’ex pilota alle ultime Paralimpiadi

Il 15 settembre 2001 il mondo dello sport si è fermato per alcune ore. Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e vincitore di due Mondiali nel Campionato Cart, fu vittima di un incidente gravissimo che quasi gli costò la vita. In un weekend di campionato in terra tedesca, in soccorsi furono istantanei.

I medici, però, per salvargli la vita furono costretti ad amputargli le gambe. Una mazzata tremenda che avrebbe devastato tutti, non Alex in grado di prendere di petto i problemi della vita. Di reinventarsi, come uomo ma soprattutto atleta, diventando un punto di riferimento per l’handbike. In questa disciplina la conquista di 4 medaglie d’oro e 2 d’argento alle Paralimpiadi, da Londra 2012 a Rio de Janeiro nel 2016. Uno sportivo inimitabile che tuttavia, ben presto si ritrovò nuovamente a patire le pene dell’inferno.

Il 19 giugno 2020 mentre si allenava in handbike, un momento di distrazione gli fu quasi fatale con un impressionante scontro che lo portò a oltre sei mesi di coma. Il ritorno a casa in Veneto solo nel 2021: poi l’oblio. Di Alex, da allora, non si sa quasi nulla. Ma intanto il suo nome continua a risuonare fortissimo, avvolto da ammirazione e rispetto mai mancati nei suoi confronti.

Zanardi, il messaggio è straziante: commozione totale

Un esempio. È forse questo il termine che sembra calzare meglio ad Alex Zanardi. Un uomo unico, un pilota ed uno sportivo speciale che ha mostrato tempra e coraggio fuori dal comune. Il passato gli ha quasi distrutto l’esistenza ma rimane, ancora oggi, uno dei personaggi più amati del mondo dello sport, in Italia e non solo.

Una fonte di ispirazione per i giovani. In occasioni delle Paralimpiadi di Parigi Zanardi non sarà presente, non si sa quasi nulla delle sue condizioni di salute dopo la tragedia che lo ha colpito quattro anni fa. Con lo spirito, col ricordo, però Alex ci sarà. Perché l’atleta reggiana Ana Maria Vitelaru scende in strada con la handbike regalatagli proprio da Zanardi. Un gesto di grande dolcezza, in ricordo di ciò che per lei – e non solo – ha rappresentato l’ex pilota. “Mi piace pensare che così sto continuando a farlo correre”, le parole riportate da ‘Sportmediaset’ prima che l’atleta partisse per Parigi.

La riabilitazione di Zanardi pare stia ancora proseguendo, nonostante sia passato tanto tempo dallo scontro in handbike contro un camion in Toscana, tra le strade di Pienza. Ana Maria Vitelaru ha perso gli arti inferiori sotto un treno, mentre correva dal suo fidanzato. Dopo anni di basket in carrozzina, l’incontro con Zanardi che le ha cambiato la vita proponendole l’handbike: “È stato il mio maestro, il mio mentore”, ha riferito. Da Parigi il pensiero verso l’atleta bolognese è vivo, fortissimo. Lui che è ancora oggi un esempio da seguire per chi purtroppo – proprio come Alex – è costretto ad affrontare certi drammi nel corso della vita.