Leclerc da non credere: Charles ha svelato tutto

Charles Leclerc lo ha detto davvero: l’annuncio del pilota della Ferrari sorprende i tifosi, ha rivelato tutto

Il momento in casa Ferrari è decisamente positivo. Mancano ancora una manciata di giorni al ritorno in pista, con il GP dell’Azerbaigian che è ormai alle porte.Intanto a Maranello ci si gode il meraviglioso successo a casa, a Monza, ad opera di uno straordinario Charles Leclerc.

Il monegasco, aiutato da una strategia audace risultata vincente, ci ha messo del suo per tenere a bada Piastri e regalare una gioia immensa ai tifosi della Ferrari. L’ultimo suo successo a Monza risaliva al 2019. Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti. Leclerc è cresciuto, è un pilota maturato che adesso sembra avere tutte le carte in regola per competere per il mondiale.

Il distacco da Verstappen resta ancora importante ma non è detto che, già in questa stagione, Charles possa togliersi altre soddisfazioni. Proprio Leclerc ha fatto, di recente, alcune rivelazioni che riguardano un grande protagonista della Scuderia di Maranello.

Leclerc non ha dubbi: che elogio

Charles Leclerc, ai microfoni del noto podcast ‘Beyond The Grid’, ha n parlato di Ferrari e raccontato quanto l’esperienza a Maranello sia effettivamente cambiata con l’approdo di Frederic Vasseur al posto di Mattia Binotto nel ruolo di Team Principal del Cavallino Rampante.

Era il dicembre 2022 e per Leclerc l’influenza del manager francese è stata decisamente positiva sulla squadra, lasciando inalterata l’essenza della Ferrari, le cui peculiarità in Formula 1 sono uniche: “Intervenire in una squadra con storia e identità come la Ferrari è molto complicato, alcuni valori non cambieranno mai, come la passione che si respira qui”. Il #16 ha poi proseguito nella sua analisi, elogiando come spesso accade la ‘Rossa’: “La Ferrari è speciale per questo, sono emozioni che altrove non trovi”.

Il vincitore del GP di Monza è tornato a parlare di Vasseur ritenendo il suo intervento fondamentale per l’evoluzione del team: “Fred ha portato cambiamenti importanti, davvero significativi. È in grado di comprendere ogni membro della squadra, fa emergere il meglio da ognuno”. Le parole di elogio del monegasco non sono finite qui. Per Charles, Vasseur ha già dimostrato di essere una guida stabile a Maranello: “Sa mantenere il team unito e concentrato anche nei momenti difficili, ha avuto un impatto positivo su tutta la squadra”.

Leclerc ha poi concluso parlando di un altro punto di forza di Vasseur: l’empatia. “Fred è molto emotivo, una caratteristica fondamentale per noi. Sa creare delle connessioni con ognuno di noi, ciò porta sicurezza e fiducia”. Vasseur, insomma, ha proprio conquistato il pilota della Ferrari che, peraltro, lo aveva già avuto con sé nella precedente esperienza all’Alfa Romeo.