Formula 1, Baku: Leclerc cerca il bis dopo Monza!

Sarà a Baku il 17esimo appuntamento stagionale con la Formula 1. Questo weekend, infatti, si correrà il Gran Premio d’Azerbaijan: scopriamo insieme i dettagli!

Per chi non lo ricordasse, questo tracciato cittadino è molto particolare: la sua principale caratteristica è il numero rilevante di rettilinei e allo stesso tempo di curve molto strette. È la prima volta che si corre nel mese di settembre nel paese asiatico; in passato, Baku aveva ospitato il Circus sempre ad aprile o giugno. Questo è un circuito che potrebbe esaltare la Ferrari: il Cavallino Rampante sta attraversando un buon momento ed è reduce dal terzo posto ottenuto a Zandvoort e dal primo posto di Monza.

La vittoria finale di Charles Leclerc, stavolta, pagherebbe 5,75 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 6 e su Betclic 4,50. Da segnalare anche come il monegasco sia riuscito ad ottenere la Pole Position nelle ultime tre edizioni del Gran Premio d’Azerbaijan: la possibilità che Leclerc ottenga un’altra Pole Position vale su Planetwin365 4,35 volte la posta; su Betclic 3,50 e su Unibet 4. A 10, invece, il successo di Carlos Sainz su Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic si parla di 7,50 volte la posta.

Allo stesso tempo, bisogna analizzare anche la situazione che vede coinvolte Red Bull e McLaren, protagoniste di una magnifica lotta per la testa della classifica costruttori. Attualmente, al primo posto troviamo la scuderia di Milton Keynes con 446, mentre la McLaren segue con 438 punti. Attenzioniamo la quota relativa all’ipotetico primo posto di Oscar Piastri a Baku: parliamo di 5,75 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 5,50 e su Unibet 5. L’australiano è reduce dal secondo posto di Monza. Oltre a ciò, segnaliamo la quota di una possibile Pole Position di Lando Norris: su Planetwin365 e Betclic la giocata è a 2,50, sulla lavagna di WilliamHill parliamo di 2,37 volte la posta.

Proverà a migliorare il quinto posto ottenuto a Monza, invece, Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes è sesto in classifica generale e una sua vittoria in Azerbaijan pagherebbe su Planetwin365 14 volte la posta; su Betclic 15 e su WilliamHill 11. Un’affermazione del compagno di scuderia, George Russell, pagherebbe, invece, 16 volte la posta su Planetwin365; su Unibet e Betclic la stessa giocata è a 15.