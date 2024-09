Juve, la conta dei disponibili: buone notizie per Motta

Thuram e Weah sono a disposizione, il giovane Adzic è tra i più brillanti alla Continassa ed è intenzionato a ritagliarsi uno spazio per debuttare in Italia con la maglia della Juventus. Si lavora a pieni giri in casa bianconera per preparare al meglio la ripresa: dopo l’Empoli ci sarà il debutto in Champions League, contro il PSV il primo impegno in campo europeo. Gli ultimi segnali sono positivi: da Koopmeiners a Vlahovic, la Juve ha messo a punto una fase offensiva solida e tagliente: con tutte le alternative del caso a impreziosire l’offerta di gioco. Nelle prossime ore torneranno gli ultimi reduci dalle nazionali: Danilo, Mbangula, Rouhi, Cabal e Nico Gonzalez. Gli unici indisponibili dopo la sosta saranno Milik e Conceicao, che sperano di rientrare per fine mese. La novità di mercato riguarda invece Arthur: c’è un patto di ferro fra lui e la Juve. Dovrebbe infatti essere reintegrato per qualche mese per salutare a metà stagione: il centrocampista lascerà definitivamente il club alla riapertura del mercato in Brasile, dove il calciatore ha deciso di tornare. Nel frattempo Thiago Motta potrà utilizzarlo per alzare il livello tecnico degli allenamenti.





Giovanni Albanese