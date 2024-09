Pausa Nazionali alle spalle e finalmente di nuovo Premier League. In programma la quarta giornata del campionato inglese dove spicca senza dubbio il North London Derby tra il Tottenham di Postecoglu, che ha raccolto 4 punti nelle prime 3, e l’Arsenal di Arteta, all’inseguimento del tandem City-Liverpool in cima al monte Premier, e soprattutto fresco di rinnovo fino al 2027.

City e Liverpool vogliono restare a punteggio pieno, i citizens, sfideranno il Brentford prima dell’intreccio con l’Inter, ma con l’incognita Haaland, non al meglio dopo la scomparsa del migliore amico del padre.

I reds ad Anfield aspettano il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo, con Arne Slot che ancora deve sciogliere il dubbio Chiesa.

Quarta giornata nella tana delle Cherrys per il Chelsea di Maresca, al St Mary’s per i red devils di Ten Haag, fermo a soli 3 punti dopo le prime 3 giornate di campionato, e già a caccia di una svolta per la stagione del Manchester United.