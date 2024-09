“Un sogno che diventa realtà”: nuovo pilota in Formula 1

Nuovo weekend di gara in arrivo per la Formula 1 con il GP di Azerbaijan a Baku. Intanto, è ufficiale il debutto di un altro pilota

Una situazione insolita a settembre per la Formula 1. Nelle ultime due edizioni del Mondiale, in questa fase della stagione, tutto già era deciso a favore di Verstappen e della Red Bull, avviati senza ostacoli verso la conquista di entrambe le classifiche piloti e costruttori.

Nell’edizione in corso, con otto GP ancora da disputare, tutto è ancora in bilico. Verstappen non vince dal GP di Spagna dello scorso giugno, una vera anomalia per un pilota che ha, di fatto, monopolizzato la presenza sul gradino più alto del podio nel 2022 e nel 2023. Il digiuno di vittorie dell’olandese ha favorito i rivali con Norris ora a -62 dal rivale mentre McLaren e Ferrari insidiano la Red Bull nella graduatoria costruttori, rispettivamente a -8 e -39 punti dal team campione del mondo in carica.

A proposito di McLaren. Il team di Woking ha ufficializzato nelle scorse ore un’importante decisione in vista di un prossimo Gran Premio nel quale ci sarà un altro pilota ad affiancare Lando Norris e Oscar Piastri.

Formula 1, ecco il nuovo pilota: gareggerà al GP del Messico

Con un post sui social, la McLaren ha annunciato che Patricio O’Ward sarà in pista nella prima sessione di prove libere del GP del Messico, in programma venerdì 25 ottobre all’autodromo Hermoso Rodriguez di Città del Messico. Per Pato (questo il suo nomignolo) sarà la terza presenza in carriera in una free practice con una monoposto McLaren dopo le due apparizioni ad Abu Dhabi 2022 e 2023.

O’Ward è il pilota di riserva della McLaren e, attualmente, gareggia nel campionato Indycar con la Dallara Chevrolet del team Arrow McLaren SP con la quale ha vinto tre gare in stagione.

Classe 1999, messicano nato a Monterrey, O’Ward avrà così l’opportunità di mettersi in mostra davanti al suo pubblico. “Un sogno che si avvera“, ha commentato il pilota che ha ringraziato Zak Brown e Andrea Stella per la grande opportunità che gli è stata concessa. “Quest’anno la macchina è stato un razzo – ha dichiarato O’Ward – e cercherò di fare la mia parte per aiutarli il più possibile per il resto della stagione.”

Did someone say homecoming? 🪅 A dream come true for @PatricioOWard who will drive the MCL38 in front of his home crowd during FP1 at the Mexico City GP! 🇲🇽 @ArrowMcLaren pic.twitter.com/VDYvGP0Fd6 — McLaren (@McLarenF1) September 11, 2024

Saranno dunque due i piloti messicani in pista, almeno per un giorno, nel GP di casa a ottobre. Oltre a O’Ward ci sarà, ovviamente, Sergio Perez. Non certo la miglior stagione per il pilota della Red Bull, i cui mancati risultati hanno impedito al team campione in carica di consolidare la vetta nel Mondiale costruttori.