Berrettini quasi in lacrime, annuncio improvviso poco fa

Matteo Berrettini quasi commosso per la sua rinascita: l’annuncio ha smosso i sentimenti di tutti gli appassionati di tennis

Il giocatore romano ha attraversato un momento no lunghissimo, fatto di infortuni fisici e problemi psicologici. Poi pian piano la risalita, con vittorie importanti e un gioco espresso che sta tornando quello dei tempi migliori.

Quello che ha attraversato Matteo Berrettini è stato un tunnel lunghissimo, fatto di tanti ostacoli fisici e mentali, che addirittura lo hanno spinto a pensare al ritiro. Infortuni a ripetizione, poca voglia di giocare e lottare in campo, fastidi muscolari e non che sembravano non avere fine. Poi ci si è messa la caviglia a complicare il tutto e i risultati che non arrivavano. Per uno in grado di arrivare in finale a Wimbledon e vincere due volte di fila il Queens è stato davvero un incubo. Cosa fare per uscirne? Semplicemente lavorare e tenere i nervi saldi, anche quando il mondo sta per crollare.

Berrettini ce l’ha fatta, è uscito dalla fossa con le sue gambe, tornando a mietere successi e riproponendo quel tennis che aveva impressionato tutti negli anni passati. Matteo vale un posto nei top ten e se proseguirà su questa stata tutto quello che ha momentaneamente ceduto potrà tornare nelle sue mani. Negli ultimi mesi la rinascita è stata condita da una serie di risultati davvero di alto livello. Il 16 giugno 2024 il fenomeno romano torna in finale sull’erba a Stoccarda, arrendendosi solo a Jack Draper.

Appena due settimane dopo, il 3 luglio 2024, mostra tutto il suo talento contro Sinner a Wimbledon, arrendendosi solo dopo 4 set tiratissimi. Da lì in poi arrivano i successi, con il torneo di Gstaad prima e l’Austrian Open, poi. Due ATP 250 che fanno salire a 10 il bottino complessivo conquistato in carriera.

Berrettini torna protagonista in Coppa Davis: “Quanto mi è mancato tutto questo!”

Per Berrettini anche fare bene in Coppa Davis era un cruccio importante e uno di quei sassolini che voleva togliersi dalle scarpe. Ebbene anche questa rivincita è arrivata nelle sua mani, con la vittoria contro Fonseca (6-1; 7-6) a Bologna. L’Italia ha battuto il Brasile nella prima giornata del torneo a squadre più famoso della storia del tennis e Matteo è stato protagonista di uno dei due punti decisivi (l’altro l’ha portato Arnaldi).

“Quanto mi è mancato tutto questo! Grande vittoria di squadra! Forza!!”, l’annuncio di Berrettini sui social, dove ha voluto celebrare il suo match vinto poco prima. Una bella soddisfazione per chi non ha mai smesso di far parte della squadra, anche nei momenti più bui, facendo sempre spogliatoio. Adesso sembra proprio esserci un ruolo da protagonista anche per lui in questa squadra e non vedeva davvero l’ora.