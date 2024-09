Marquez fa esplodere la bomba: annuncio shock su Bagnaia

Bomba clamorosa in MotoGP, le parole di Marquez lasciano gli appassionati senza parole: l’annuncio è incredibile

Due vittorie negli ultimi due gran premi. Dire che Marc Marquez è tornato quello dei suoi anni d’oro è forse eccessivo. Di certo in questo momento l’aritmetica lo ha però riportato pienamente in corsa anche per quel nono titolo mondiale che il catalano insegue ormai da anni. Una lotta a tre che lo vede coinvolto con Martin e con Pecco Bagnaia, suo futuro compagno di squadra nel team ufficiale della Ducati, antipasto di quello che potrebbe essere, forse il grande duello dei prossimi anni.

La rivalità in pista tra i due è ormai evidente e acclarata, alimentata anche da alcune voci, provenienti dalla Spagna, su un possibile complotto ai danni di Marquez organizzato dal suo ex grande rivale, Valentino Rossi, con il suo discepolo Pecco. Complotto di cui, nella realtà, al momento non si vede alcun indizio.

Quello che si nota, invece, è che dopo un periodo piuttosto teso, con dichiarazioni che non facevano pensare a un rapporto idilliaco tra i due, negli ultimi tempi sembrerebbe esplosa la pace tra Marc e Pecco. Lo confermerebbe anche quanto accaduto al termine del GP di Misano, concluso con un gesto distensivo importante da parte di Bagnaia in grado di colpire non solo tutti gli spettatori neutrali, ma anche lo stesso pilota numero 93.

Marquez-Bagnaia, colpo di scena: le parole dello spagnolo sorprendono tutti

Vincere a Misano, per un pilota come Marquez, storico rivale di Valentino Rossi, non ha prezzo. La soddisfazione è doppia, tripla, resa ancora più grande da quei fischi ricevuti da parte del pubblico sul podio. Fischi che hanno dimostrato quanto sia tornato un rivale temibile anche per il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia, uno degli idoli di casa.

Se quindi qualcuno ha storto il naso assistendo alla scena, il pilota catalano non ne ha fatto un dramma, e ai microfoni di ‘Cadena SER’ ha spento ogni polemica prima ancora che potesse nascere: “Bisogna saper accettare tutto, anche i fischi“.

Anche perché quegli stessi fischi potrebbero trasformarsi in un primo mattoncino importante per la costruzione di un rapporto, se non di amicizia, almeno di stima tra lui e il suo nuovo compagno di squadra, lo stesso Bagnaia. Quando il pubblico ha cominciato a rivolgere le proprie proteste nei confronti di Marquez, Pecco non è rimasto a guardare, ma è intervenuto per cercare di trasformare quei fischi in applausi.

Un gesto che lo stesso Marc ha apprezzato, e non poco: “I fischi li accetto, ma il fatto che Pecco abbia cercato di fermare i tifosi dice molto di lui“. Parole importanti che sembrano la firma definitiva su un armistizio tra i due. Un epilogo non scontato, considerando la tensione che era venuta a crearsi tra loro solo poche settimane fa.