Serie A, Cagliari-Napoli 0-4: Lukaku abbatte i rossoblù

Il Napoli vince, vince ancora, questa volta a Cagliari per 4-0. I partenopei conquistano tre punti in maniera larga a netta, ma con un risultato che non rispecchia esattamente l’andamento della gara. Il Cagliari è tanto sfortunato quanto masochista nel farsi male da solo. Lukaku ne approfitta e domina la gara con 2 assist e un gol.

Il Napoli trova la terza vittoria consecutiva per la prima volta dalla stagione dello Scudetto. Un segnale chiarissimo di come Antonio Conte stia finalmente prendendo le redini della formazione azzurra.

Nel primo tempo non succede tantissimo, ma il Napoli concretizza al meglio il predominio della prima parte della prima frazione. Al 18° minuto, dopo qualche minuto di forcing nella metà campo del Cagliari, con Anguissa protagonista, il Napoli passa. Con un po’ di fortuna. Lukaku appoggia al limite dell’area per Di Lorenzo, la conclusione del capitano viene deviata da Mina che spiazza Meret.

Il Napoli controlla, ma nel finale di primo tempo rischia seriamente di subire il pareggio del Cagliari. Su sviluppi di angolo, Mina prende una traversa dal limite dell’area piccola.

Nel secondo tempo, il Cagliari comincia con un altro piglio rispetto al Napoli. I rossoblù prendono le redini dell’incontro. La formazione di Davide Nicola spinge e più volte entra in area di rigore, ma senza trovare lo spunto giusto. L’occasione migliore è quella di Marin che, dalla distanza, centra la traversa. I rossoblù si bloccano su quella traversa.

Il Napoli ne approfitta e su un contropiede buca il Cagliari. Lukaku con una sponda trova l’inserimento di Kvaratskhelia che a tu per tu con Scuffet lo buca di punta.

Pochi minuti dopo è ancora Napoli, Scuffet sbaglia e Kvara mette in porta lo stesso Lukaku che chiude la gara sullo 0-3.

Nel finale, il quarto gol lo firma Alessandro Buongiorno che, di testa, su un corner di Neres fa 0-4.

In attesa di Monza-Inter, il Napoli si issa in testa alla classifica, e davanti alla Juventus avversaria nel prossimo turno allo Stadium.