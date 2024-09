Annuncio shock, ritiro Verstappen: trovato l’erede

Max Verstappen è in difficoltà nelle ultime gare. Intanto spunta l’idea del team per il futuro: i dettagli

La Formula 1 ha archiviato il Gran Premio di Baku, in Azerbaigian, e si prepara ad affrontare il weekend di Singapore dove i piloti correranno direttamente settimana prossima, senza nessun tipo di pausa.

A Baku ha trionfo Oscar Piastri davanti a Charles Leclerc e ad un fortunato George Russell, che ha potuto approfittare dell’incidente tra Carlos Sainz e Sergio Perez per guadagnare un podio ormai insperato. Il quinto posto di Verstappen, dietro a Lando Norris, apre ancor di più la lotta al titolo finale. E se da una parte il mondiale, sia piloti che costruttori, è ancora incerto, dall’altro è ancora il mercato piloti a tenere gran parte dell’attenzione puntata addosso.

La Mercedes ha annunciato, nel corso del Gran Premio di Monza, l’ingaggio di Kimi Antonelli come prossimo compagno di squadra di George Russell, di fatto mettendo fine alle voci relative al sedile vacante delle frecce d’argento. Restano da capire le scelte, le ultime della griglia, di Sauber e Racing Bulls. Per i primi c’è un ballottaggio tra Bortoleto e Valtteri Bottas, mentre per i secondi il discorso è più ampio.

Racing Bulls, Marko ha le idee chiare: spunta un nome per il futuro

Per quanto riguarda il team VCarb, infatti, c’è ancora da attendere per capire se sarà Daniel Ricciardo o Liam Lawson il prossimo compagno di scuderia di Yuki Tsunoda. Helmut Marko ha annunciato che ci sarà da aspettare la fine del weekend di Singapore prima di prendere una decisione definitiva.

Nel frattempo, però, è spuntato un nome per un futuro decisamente più distante. Si tratta di Rocco Coronel, figlio 13enne del pilota olandese Tom Coronel. Rocco è uno dei nuovi piloti della Red Bull Junior Team, un vero e proprio talento che viene già paragonato a Max Verstappen. “Siamo molto sorpresi da lui, ha solo 13 anni. È più giovane di quanto non fosse Max quando abbiamo iniziato con lui. Ma è molto maturo e ha grande fiducia, sembra essere una cosa tipica degli olandesi. Chissà, magari quando Max si ritirerà avremo già il suo successore“, ha commentato Helmut Marko ai microfoni della tv olandese ‘Viaplay’.

Il futuro del team sembra quindi in buone mani, con una Formula 1 ormai sempre più giovane e in rampa di lancio.