Bomba LeBron James, è ufficiale: notizia di questi minuti

Clamorosa novità in merito al futuro di LeBron James: arriva l’annuncio ufficiale, la notizia fa felici i tifosi dei Lakers

La nuova stagione di NBA è ormai alle porte e ci si aspetta un campionato avvincente come sempre. Una stagione dove i Los Angeles Lakers sperano di riscattarsi dopo aver deluso e molto le attese lo scorso anno, non riuscendo ad arrivare fino in fondo.

I gialloviola sanno che il riscatto è quasi obbligatorio dopo la deludente scorsa annata ed anche i tifosi si aspettano maggior grinta in mezzo al campo. Una grinta che ci metterà sicuramente LeBron James che è rimasto a Los Angeles ed è pronto a regalare nuove gioie ai tifosi che si affidano soprattutto a lui per provare a vincere il titolo.

In panchina è arrivato JJ Reddick che ha preso il posto di Darvin Ham, mentre il roster è cambiato pochissimo ed è per questo che società e tifosi pendono tutti dalle forti braccia di LeBron, considerato ormai un pilastro di questa squadra. A confermare ciò sono state le parole della proprietaria dei Lakers Jeanie Buss che ha speso dichiarazioni importantissime nei confronti di ‘King’ James, sottolineando quanto sia fondamentale per questa squadra e dando una notizia importante in merito al suo futuro.

Lakers-LeBron avanti insieme: le parole di Jeanie Buss non lasciano dubbi

Durante gli ultimi mesi si è parlato e scritto molto del futuro di LeBron James. L’ex Cleveland e Miami sembrava molto vicino a lasciare i Lakers dopo l’ultima deludente annata, ma a luglio sono state entrambe le parti a spegnere queste sirene di addio annunciando il rinnovo del contratto per altre due stagioni. Un rinnovo voluto da entrambi, soprattutto dai Lakers come intuibile dalle parole di Jeanie Buss, proprietaria della franchigia gialloviola, che ha parlato proprio del futuro di LeBron.

Nel corso della lunga intervista concessa al ‘L.A. Times’, la proprietaria dei gialloviola ha messo LeBron al centro del progetto per questa stagione e non solo, ergendolo a leader dentro e fuori dallo spogliatoio: “Non delude mai, è sempre il primo a impegnarsi. Non è solo un brand globale, è il nostro leader, il nostro capitano ed è lui a motivare tutti a lavorare sodo”, ha dichiarato, facendo capire come i Lakers vogliano andare avanti assieme a James ancora per molti anni.

Parole che spazzano via gli ultimi dubbi sul futuro di LeBron, già ormai al minimo dopo il rinnovo del contratto avvenuto in luglio. La stella dei Lakers è pronta per un’altra stagione con la maglia gialloviola e, come i compagni, cerca il riscatto ed ha voglia di portare a casa il titolo, regalando una grande gioia ai tifosi che lo hanno sempre sostenuto.