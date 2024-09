Champions League, le italiane in campo: Inter, Milan e Atalanta sfavorite contro le inglesi, la Juve tornerà al successo?

È finalmente giunto il momento di assistere all’esordio della nuova edizione della Champions League. Questa sera prenderà il via il nuovo format della massima competizione per club: in campo cinque italiane. Scopriamo insieme le loro avversarie.

La prima a scendere sul terreno di gioco sarà la Juventus, la quale ospiterà a Torino il PSV. Dopo due pareggi in campionato, la Vecchia Signora proverà ad esordire al meglio in Champions, davanti ai propri tifosi: la vittoria della squadra di Motta è quotata 1,75 su Planetwin365; come su WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 1,77 volte la posta. Chissà che Vlahovic e compagni non riescano ad essere più incisivi in fase offensiva, di quanto dimostrato negli ultimi 180 minuti di gioco: interessante la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 a 3,15; su Betclic la stessa giocata è a 2,88 e su WilliamHill 3.

Probabilmente più complicata, almeno sulla carta, la sfida che dovrà affrontare il Milan di Fonseca, impegnato a San Siro contro il Liverpool. Gli inglesi hanno vinto le ultime due sfide, nella fase a gironi della Champions 2021-2022, disputate contro il Diavolo: la vittoria del Milan sarebbe abbastanza sorprendente e lo dimostra il fatto che pagherebbe ben 3,80 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 3,60 e su Betclic 3,72. Non sarebbe assurdo pensare ad un primo tempo particolarmente divertente: da provare l’Over 1,5 al primo tempo, su Planetwin365 quotato 2,35; su WilliamHill 2,30 e su Betclic 2,20.

Esordio in Champions dopo vari decenni per il Bologna, il quale ospiterà al Dall’Ara gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Per la squadra di Italiano si prospetta una ghiotta occasione di far gioire i tifosi dopo un’assenza lunga oltre 60 anni da questa competizione: da provare la giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 quotata 2,90; su Betclic parliamo di 2,49 volte la posta e su WilliamHill 2,62.

Tra i vari big match del mercoledì sera, segnaliamo Manchester City-Inter. Le due squadre si sono affrontate nella finale del giugno del 2023 e ora c’è grande curiosità: partono favoriti i Citizens, la cui vittoria pagherebbe 1,52 volte la posta su Planetwin365; così come Unibet e WilliamHill. Interessante anche l’Over 2,5 a 1,57 su Planetwin365; stessa quota che troviamo su Unibet, mentre su Betclic è a 1,52.

Altra avversaria inglese per l’ultima italiana in campo: giovedì, alle ore 21, si giocherà Atalanta-Arsenal. Non è assurdo pensare ad una gara molto vivace: segnaliamo l’Over 3,5 finale, a 2,65 su Planetwin365; mentre su Betclic è a 2,52 e su WilliamHill 2,62. Va detto che siano i Gunners a partire favoriti: il successo dell’Arsenal è quotato 1,85 su Planetwin365; su WilliamHill 1,87 e su Betclic 1,84.