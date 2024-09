Juve, partenza col botto: perfetta gestione dei momenti

Juve in spolvero nel primo appuntamento della nuova Champions League. La truppa di Thiago Motta ha battuto senza discussioni il PSV Eindhoven, grazie ai gol di Kenan Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez.

Si sono viste cose buone per i bianconeri, che hanno controllato le esecuzioni, restando un pochino in attesa quando gli olandesi impostavano il gioco, per poi affondare il colpo senza soluzione di continuità.

Iniziare con una vittoria è sicuramente un buon auspicio, come la perfetta gestione dei momenti nell’arco dell’incontro. E ora sabato c’è il Napoli.