A Torino vince la noia: Juventus-Napoli finisce 0-0

A Torino vince la noia: termina 0-0 il big match tra Juventus e Napoli in una gara avara di emozioni. Tanta tattica, pochi spazi e nessuna occasione da rete per le due formazioni che negli ultimi 10′ hanno provato ad allungarsi ma senza rischiare molto. Pochi tiri in porta per una sfida bloccata tatticamente per tutti i 90′. Dusan Vlahovic sostituito dopo 45′, Weah centrale non ha dato gli effetti desiderati. Poco spazio in avanti anche per Lukaku. Ancora una 0-0 per la Juventus, frena anche il Napoli dopo la bella vittoria di Cagliari.