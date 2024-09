Bomba di mercato in Formula 1: firma a sorpresa

Tiene banco ancora il mercato piloti in Formula 1: in vista della prossima stagione potrebbe arrivare una firma a sorpresa

Il circus della Formula 1 si è spostato a Singapore, per un nuovo appuntamento di un Mondiale extralarge. Dopo quella conquistata in Azerbaijan da Piastri, la McLaren ha trionfato anche a Marina Bay con Norris, il quale è arrivato alla bandiera a scacchi con ampio margine su Verstappen.

Una vittoria che permette al pilota inglese di accorciare ulteriormente le distanze nella classifica piloti con Verstappen ancora avanti di 52 punti, un gap ancora rassicurante ma non del tutto, considerato l’incedere prepotente della McLaren che ha consolidato la vetta nella graduatoria costruttori.

Un Mondiale quest’ultimo dove la rimonta della Red Bull sembra pura utopia con l’attuale rendimento di Sergio Perez che, anche a Singapore, non è riuscito a tornare nella top 5 nell’ordine di arrivo, “impresa” che non gli riesce dal GP di Miami. Insomma, gli ingredienti per un finale di stagione di livello ci sono tutti, con i tifosi sempre più entusiasti di un Mondiale che ha preso vigore nella seconda parte, diventando decisamente più avvincente rispetto agli ultimi due.

Formula 1, ecco la firma: colpo di scena clamoroso

Se le scuderie sono impegnate totalmente nel finale di stagione, continua a tenere banco il mercato dei piloti. L’ultimo a firmare e trovare un sedile per la prossima annata è stato Carlos Sainz che ha scelto il progetto Williams, motorizzata Mercedes. L’ultima novità, invece, riguarda uno dei veterani del Mondiale.

Ci riferiamo a Valtteri Bottas. Stando a quanto riportato dal quotidiano svizzero Blick, il pilota finlandese avrebbe firmato il rinnovo di un anno con la Sauber.

Una decisione a sorpresa che quindi pone fine alle voci che volevano il giovane Gabriel Bortoleto come compagno di team di Nico Hulkenberg in vista della prossima stagione, l’ultima prima dell’arrivo di Audi. Una decisione scaturita anche per motivi di opportunità. L’attuale leader del Mondiale di Formula 2, infatti, è di proprietà della McLaren che avrebbe prestato il giovane pilota senza cederlo a titolo definitivo come auspicato da Binotto.

Da qui la decisione di confermare Bottas. Il finlandese, quindi, resterebbe alla Sauber anche per la prossima stagione, con discorsi rinviati al 2026. Attenzione, però, all’opzione Franco Colapinto: il giovane argentino sta convincendo tutti con la Williams ma è a caccia di un sedile per la prossima stagione, considerato come nella scuderia inglese vi saranno Sainz ed Albon. Non è da escludere un prestito dell’argentino anche se, al momento, si va verso l’opzione Bottas che renderebbe la scuderia elvetica il team con l’età media più alta nella lineup piloti