Djokovic inguaia Sinner, annuncio pazzesco: è ufficiale

L’ultimo annuncio su Novak Djokovic mette in guardia tutti i suoi avversari, Sinner in primis. Ecco cosa può accadere

Il nuovo annuncio su Novak Djokovic rischia di essere un severo avviso per Jannik Sinner. Mai considerare finito il serbo che ha avuto un 2024 da dimenticare, esclusa la vittoria alle Olimpiadi, l’unico trionfo che ancora gli mancava in una carriera leggendaria. In molti hanno iniziato a pensare ad un suo ritiro imminente, voci tuttavia subito smentite dall’ex numero uno al mondo.

Scherzando, ma non troppo, ha indicato in Los Angeles 2028 (ovvero la prossima Olimpiade tra quattro anni) il suo nuovo obiettivo. Di sicuro, al momento, la sua intenzione è quella di proseguire la carriera, gestendosi dagli acciacchi che il fisico comporta con l’avanzare dell’età.

Il primo nuovo traguardo è quello di diventare il primatista assoluto nella vittorie Slam nella storia del Tennis. Per questo traguardo dovrà aspettare il prossimo gennaio quando a Melbourne si disputerà l’edizione 2024 dell’Australian Open, Slam vinto già dieci volte in carriera.

Djokovic, arriva l’incredibile annuncio

Dopo il Roland Garros, il tennista ha perso la vetta della classifica ATP ai danni del nostro Sinner. Ma chi pensava che l’italiano si fosse sbarazzato del serbo per i prossimi mesi e anni, è stato smentito. L’annuncio arriva da un illustre ex tennista che ha fronteggiato Djokovic più volte e in match prestigiosi.

Ci riferiamo a Roger Federer, storico rivale di Nole fino al 2021, ultimo suo anno sul circuito Atp. Lo svizzero, lo scorso weekend, ha assistito ai match della Laver Cup a Berlino ed è intervistato dalla stampa presente. Tra i vari temi toccati c’è stato anche Djokovic sul quale Federer ha risposto senza indugiare. “Novak ha deciso di giocare meno tornei, è normale quando si invecchia e aumentano gli infortuni. Si tratta di una semplice gestione del proprio fisico per essere al top agli eventi più importanti”, assicura il fuoriclasse elvetico.

Poi arriva quello che sa di monito per tutti i suoi rivali, a partire da Sinner: “Andrà sicuramente avanti. Il suo obiettivo ora è l’Australian Open di gennaio dove sarà tra i favoriti con Sinner e Alcaraz. Sicuramente la nuova generazione dovrà fare i conti con lui ancora a lungo”. Djokovic dovrebbe tornare in campo a inizio ottobre. Il nome del serbo figura infatti nella entry list del Masters di Shanghai.