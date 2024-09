Primavera 1, Bologna-Cremonese in diretta su Sportitalia

In diretta sul canale di Sportitalia, la sfida tra Bologna e Cremonese valida per il 5° turno di Primavera 1. La neo promossa Cremonese sfida a Crespellano la squadra rossoblù, reduce dal ko in Youth League.

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA: Pessina, Puukko, De Luca, Labedzki, Ebone, Menegazzo, Ravaglioli, Papazov, Baroncioni, Karlsson, Byar. All. Rivalta.

CREMONESE: Tommasi, Duca, Prendi, Lottici Tessadri, Ragnoli Galli, Gabbiani, Tosi, Lordkipanidze, Triacca, Spaggiari, Zilio. All. Pavesi.

La gara è visibile sul canale 60 del digitale terrestre o a questo link streaming.