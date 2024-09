Lacrime per Schumacher: coinvolto Valentino Rossi

Michael Schumacher non finisce di commuovere i suoi numerosissimi tifosi: il tutto diventa ancora più emozionante se c’è coinvolto anche Valentino Rossi

Il Dottore è sempre stato un grande estimatore e amico del fenomeno tedesco e spesso ha fatto capolino a Maranello e nei Gran Premi del Mondiale per spiare da vicino il sette volte iridato. Tra i due c’era un ottimo rapporto.

Due campioni di questo calibro non potranno essere dimenticati nemmeno tra mezzo secolo. Per chi ha avuto la passione dei motori non è possibili tralasciare il segno indelebile impresso da Valentino Rossi e Michael Schumacher, nelle due e nelle quattro ruote. Ci sono dieci anni esatti di differenza tra i due (classe ’79 il primo, ’69 il secondo) ma il minimo comun denominatore è il talento.

Nel periodo a cavallo tra la fine degli anni ’90 e la prima decade degli anni 2000, i tifosi italiani si sono goduti il top del top, tra Formula 1 e Motomondiale. La bandiera tricolore (volendo intendere la Ferrari) sventolava alta in ogni angolo del mondo, con vittorie che sono entrate nel Guinness dei primati. Rossi e Schumacher diverse facce della stessa medaglia, quella della velocità, accomunati da una buona amicizia e una stima reciproca mai nascosta davanti alle telecamere.

Schumacher e Rossi insieme: la bellissima foto ai tempi della Ferrari

C’è stato un periodo, seppur breve, in cui in Ferrari hanno pensato di far ereditare a Valentino Rossi l’auto di Michael Schumacher. Dopo il ritiro del tedesco, con la Rossa che ancora dettava legge in Formula 1, Il Dottore svolse diversi test sulle quattro ruote, andando anche piuttosto forte. Prima ancora era stato lo stesso Kaiser a dargli dei consigli preziosi, al primo assaggio con quei bolidi.

Lo stesso Schumi aveva sempre coltivato la passione per le moto, tanto da provare a gareggiare nella Superbike tedesca. Purtroppo un incidente, con infortunio serio al collo, gli aveva consigliato di smettere. Le nevi di Meribel e la caduta dagli sci arrivarono poco dopo, a segnare il suo destino.

Su X/Twitter, un profilo di grandi estimatori del sette volte iridato, “Daily Michael Schumacher” ha voluto postare una foto che ritrae proprio Rossi e Schumacher insieme, ai tempi della Ferrari. Due icone sorridenti per ricordare la grandezza di quel periodo e l’affetto che ancora tutti nutrono per loro.