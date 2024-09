Sainz distrutto, problema Ferrari: ribaltone classifica

Un attacco durissimo a Carlos Sainz: Ferrari, scoppia il caos che riguarda il Mondiale costruttori. Ecco cosa è successo

Quello da poco conclusosi è stato un GP di Singapore nel quale Lando Norris è stato semplicemente perfetto. Partito dalla pole position dopo le qualifiche del sabato, la domenica il pilota della McLaren non ha perso mai la sua leadership chiudendo con un grosso distacco davanti a Max Verstappen.

Il Mondiale piloti resta aperto anche se il tempo stringe, visto che a disposizione di Norris adesso vi sono appena 6 GP con 52 punti di distacco dal leader olandese. Verstappen, d’altro canto, è tornato sul podio dopo settimane assai deludenti e adesso proverà fino alla fine a resistere, per portare a casa il suo quarto mondiale consecutivo. D’altro canto in casa Ferrari la situazione va dipinta con due momenti assai diversi tra i suoi due piloti.

Da un lato c’è Charles Leclerc, partito nono e che ha sfiorato il quarto posto dopo una rimonta davvero strepitosa. Dall’altra parte Carlos Sainz non sembrava poter avere lo stesso passo dei piloti di vertice, arrivando a chiudere con un deludente settimo posto. Adesso per il Mondiale costruttori si fa durissima: la Ferrari si ritrova 75 punti dietro la McLaren, al terzo posto dietro anche la Red Bull.

Sainz, che batosta: “Ha troppi limiti”

Nelle scorse ore oggetto di forte critica è stato Carlos Sainz che, già a Baku, l’aveva combinata grossa. Il #55 si è ritrovato al centro di un attacco davvero duro anche se i numeri, come ogni volta, parlano chiaro.

Al di là della vittoria del GP di Australia di inizio anno, quando l’annuncio di Hamilton in Ferrari era ancora fresco, Sainz non ha mai dato l’impressione di poter puntare alla vittoria. In alcuni rari casi ha chiuso sul podio ma il supporto al team, in quanto a punti per la classifica costruttori, sta mancando. Soprattutto ultimamente. A tal proposito un tifoso, su ‘X’, ha voluto dire la sua non risparmiando un’aspra critica al 30enne di Madrid che l’anno prossimo sarà uno dei piloti Williams.

Sainz sta dimostrando di non essere all’altezza, nelle idee del tifoso che ha lasciato un lungo e critico messaggio diretto allo spagnolo. “Comunque, il gap di punti tra Leclerc e Sainz è inferiore solo a quello tra Max e Checo“.Una discrepanza di rendimento davvero importante, infatti, distanzia il monegasco da Sainz: 55 punti, rispetto ai 187 del duo Verstappen-Perez.

comunque,il gap di punti tra Leclerc e Sainz è inferiore solo a quello tra Max e Checo. È chiaro a tutti che con 2 Charles staresti almeno in lotta per i costruttori. Sainz ha troppi limiti. — lore (@loll576) September 22, 2024

“È chiaro che con due Charles (Leclerc) staresti almeno in lotta per i costruttori. Sainz ha troppi limiti”, si chiude così il messaggio molto duro nei confronti del ferrarista.