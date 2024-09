Milan-Lecce 3-0, rossoneri momentaneamente primi

Il Milan batte 3-0 il Lecce nell’anticipo della sesta giornata di Serie A e si porta momentaneamente in vetta al campionato alla pari con il Torino. In gol Morata, Theo Hernandez e Pulisic in 5 minuti tra il 38′ e il 43′ del primo tempo. Nella ripresa espulso Bartesaghi entrato da cinque minuti.

Milan-Lecce, le scelte ufficiali

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders; Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca.

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirott, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Morente, Krstovic, Rebic. All. Gotti.

La partita

Parte meglio il Lecce che sfiora il gol con Krstovic dopo 11 minuti. Su assistenza di Rebic, il centravanti calcia dal limite. Maignan si distende e devia in corner. Risposta del Milan al 22′ con Tomori. Colpo dii testa sugli sviluppi dell’angolo e salvataggio sulla linea di Gaspar. L’arbitro aveva fermato il gioco per fallo su Falcone. Gara che si stappa al 38′. Il Milan riesce a sbloccare una gara che si stava facendo insidiosa, con un colpo di testa di Morata che anticipa Krstovic su punizione di Theo Hernandez e trafigge Falcone. 4 minuti e arriva il 2-0. Milan on fire, che raddoppia a un minuto dal vantaggio col suo asse migliore. Grande passaggio di Leao in area per Theo, che sfugge a Morente e scarica un bolide sotto la traversa. Ancora un minuto e arriva il 3-0. I rossoneri sono inarrestabili, con Morata che serve in area Abraham che centra il palo. Dopo un tentativo successivo con respinta di Falcone, arriva il tap-in di Pulisic che fa 3-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa diverse occasioni per Tammy Abraham che non riesce a trovare il 4-0. Nel finale espulso il subentrato Bartesaghi. Il Milan vince 3-0 e vola alla pari del Torino al primo posto in classifica.