Bagnaia ha deciso, colpo di scena in MotoGP: cambia tutto

Pecco Bagnaia ha preso una decisione che ha lasciato tutti i tifosi senza parole. Lo ha detto davvero, adesso deve mettere tutto in pratica.

Bagnaia non ha nessuna intenzione di mollare, vuole vincere il suo terzo titolo mondiale consecutivo in MotoGP, ma sa bene che la caduta di Misano potrebbe essere decisiva. Mancano soltanto sei gare e i punti da recuperare sullo spagnolo Martin sono 24. Non è un margine impossibile da colmare, ma Pecco non dovrà più commettere errori, altrimenti non riuscirà a vincere un altro mondiale in sella alla sua Ducati.

Pecco è stato anche al primo posto quest’anno, ma Martin ha sbagliato di meno rispetto all’ultimo biennio e, per questo motivo, si trova meritatamente in cima alla classifica. Sarà assolutamente necessario cambiare marcia in questo finale di stagione, in modo da portare a casa un altro titolo mondiale. L’ultima gara del campionato mondiale è prevista il 17 novembre a Valencia, quel giorno i tifosi della Ducati sperano di vedere Bagnaia al primo posto in classifica.

Bagnaia: “Adesso serve più aggressività”

Pecco Bagnaia, pilota di punta del team Ducati Lenovo, ha commentato il suo andamento nel mondiale, soffermandosi anche sulla gara di Misano e sull’impegno in Indonesia. Pecco ha sottolineato un netto peggioramento della moto tra il sabato e la domenica. Dopo aver vinto la gara sprint, infatti, tutti pensavano ad un trionfo anche la domenica, ma non è stato così e Martin ha recuperato punti preziosi per il mondiale.

Ecco un breve estratto delle dichiarazioni di Pecco Bagnaia: “Ho avuto difficoltà sin dall’inizio la domenica, ne abbiamo anche parlato con Michelin. La caduta è arrivata per un mio errore, mi sentivo molto bene, ma in gara non abbiamo ripetuto la stessa prestazione di sabato. In Indonesia mi aspetto un grip diverso, la pista mi piace e proveremo ad adattarci sin dal primo giorno. Miglioreremo i nostri difetti, ma spero che nei prossimi anni avremo delle gomme migliori. Adesso devo essere aggressivo per rimontare in classifica, 24 punti non sono molti, ma nemmeno pochi. Per un paio di gare dovrò spingere di più, poi si vedrà”.

Bagnaia ha anche spiegato che non sarà facile recuperare dal punto di vista fisico dopo la gara di Misano, molto logorante anche mentalmente. Il pilota piemontese ha evidenziato il rischio di sentirsi stanco a causa dei tanti viaggi, nonostante vengano effettuati in business. Secondo Bagnaia, il calendario è migliorato rispetto agli ultimi anni: “In passato mi piaceva la tripletta Giappone-Australia-Malesia, ma avere tre doppiette di fila non è male”.