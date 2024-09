Doppio annuncio Zanardi-Paltrinieri: tifosi in lacrime

Alex Zanardi e Gregorio Paltrinieri, il doppio annuncio che lascia tutti senza parole: i tifosi sono in lacrime, ecco cos’è accaduto

Alex Zanardi e Gregorio Paltrinieri, cosa hanno in comune? Entrambi atleti, due campioni seppur in specialità differenti. Alex, icona assoluta dello sport italiano, ha conquistato quattro ori paralimpici con l’handbike, rispettivamente nel 2012 e nel 2016, a cui vanno aggiunti anche due argenti.

Statistiche che gli sono valse l’appellativo di Iron Man, per un’atleta capace di reinventarsi dopo il gravissimo incidente del 2001 nel quale perse le gambe. Ed ora i tifosi si augurano di poterlo rivedere ben presto nuovamente in gara dopo l’incidente che l’ha colpito nel 2020.

Paltrinieri, invece, ha all’attivo ben cinque medaglie olimpiche: un oro, due argenti ed altrettanti bronzi. L’alloro più importante a Rio 2016, nei 1500 m stile libero, argento a Tokyo 2020 (800 m stile libero) e Parigi 2024 (1500 stile libero) e due bronzi, in Giappone nella 10 km in acque libere ed in Francia negli 800 stile libero.

Zanardi e Paltrinieri, il doppio annuncio sui due campioni

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno però messo in mostra un nuovo talento: Simone Barlaam, tre medaglie d’oro ed un argento a Parigi 2024 nella Paralimpiadi. Classe 2000, è senza dubbio uno dei migliori atleti dello sport paralimpico non solo italiano, ma anche mondiale con i suoi 19 titoli iridati, 12 trionfi europei e primati a livello mondiale.

“Mi piace il soprannome di Superman che mi hanno dato” ha detto in un’intervista ad ‘Affaritaliani.it’ in cui ha ammesso di voler continuare a divertirsi in vasca e, naturalmente, a vincere. Nell’intervista ha rivelato anche chi sono i suoi idoli dello sport, i campioni del nuovo. “Ammiro Paltrinieri tantissimo, è fenomenale ed è un esempio grande di resilienza. Una persona fantastica, abbiamo condiviso insieme un collegiale ma anche Federico Morlacchi che è una sorta di fratello maggiore per me oppure Federica Pellegrini ma anche Rosolino e Magnini“.

Se sono ben chiari gli idoli per quanto riguarda il mondo del nuoto, Barlaam si è espresso anche sugli atleti che ammira esterni alla piscina. “Ne indico due a pari merito del passato, Alex Zanardi e Kobe Bryant. Alex è un gigante d’uomo, sia come atleta e persona che come etica sportiva. Ho avuto anche il piacere di incontrarlo qualche volta” ha poi sottolineato.

Un doppio annuncio importante che mette in luce come sia Paltrinieri che Zanardi possano essere veri e propri modelli da seguire per gli sportivi azzurri.